Народний депутат, секретар Комітету Верховної ради з нацбезпеки Роман Костенко розповів 24 Каналу, що для цієї проблеми є як раціональні пояснення, так і певні помилки, які були допущені. На жаль, Росія досі має багато снарядів, які може використати.

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У чому причини снарядного голоду

Варто розуміти, що навіть коли військово-політичне керівництво говорить про налагодження виробництва снарядів, то мовиться про налагодження їхнього складання, тобто створення самої оболонки.

Але виробництва спецхімії, яка є основою, у нас немає, її треба купувати. Зараз у світі ціни на спецхімію, тобто порохи: тротил, гексоген – виросли захмарно,

– розповів народний депутат.

До того ж на ринку озброєння велика конкуренція і як наслідок черги. Хтось хоче продати товар напряму, хтось поповнити свої запаси, хтось перемістити на склади. До того ж компаній-виробників небагато, особливо в Європі та в США.

На жаль, у Росії з цим простіше. А в Україні виробництва спецхімії були втрачені ще за президентства Віктора Януковича. Країна-агресорка зробила все для того, щоб ми знищили свою промисловість.

На жаль, ми втратили виробництво. На цьому заводі ще за козацьких часів вироблявся порох, а зараз у ХХІ столітті Україна не може виробляти його в такій кількості, як потрібно,

– зауважив Роман Костенко.

Він додав, що снаряди, які ми купуємо та які дають партнери, – задовольняють наші потреби лише на 50%. Україні потрібно розвивати свою снарядну промисловість, мати повністю закритий цикл. Адже відсутність власного повноцінного виробництва завжди ставитиме нас під загрозу та у залежність від інших.