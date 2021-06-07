Обеспечение депутатов жильем является советской практикой, – Круговая

Более 80 депутатов-миллионеров арендуют жилье за счет государства. Из них 67 – это "слуги народа", депутаты президентской партии, которая шла на выборы с лозунгами о новом качестве политики.

Она переросла в старые слабости, а именно – в доступ к бесплатным благам: автомобили, жилье и зарубежные поездки. Об этом рассказала журналистка и ведущая 24 канала Татьяна Круговая.

К теме Более 80 нардепов-миллионеров арендуют жилье за бюджетные деньги, – Комитет избирателей Украины

Кто и сколько платит за аренду жилья

Она привела несколько фамилий и сумм. Например, среди самых богатых нардепов, которые получают бюджетные деньги на аренду жилья, есть:

Олег Воронько из "Слуги народа" задекларировал 129 миллионов гривен;

из "Слуги народа" задекларировал 129 миллионов гривен; внефракционный Сергей Магера – 25,5 миллиона гривен;

– 25,5 миллиона гривен; Остап Шипайло из "Слуги народа" – 22,5 миллиона гривен;

из "Слуги народа" – 22,5 миллиона гривен; Александр Трухин из "Слуги народа" – почти 30 миллионов гривен.

В целом компенсацию для аренды жилья получают 147 нардепов. И самое несправедливое, как считает журналистка, то, что подавляющее большинство из них могли бы оплачивать наем жилья самостоятельно.

Депутатская зарплата позволяет это делать без нашей с вами помощи,

– отметила Круговая.

По ее словам, в Комитете избирателей посчитали, что в среднем народный депутат получает 65 – 70 тысяч гривен в месяц:

половина этих денег – это официальная зарплата;

другая половина – это так называемые "деньги на работу с избирателями", которые депутаты тратят, как правило, на себя и никак, ни за одну копейку этих денег, не отчитываются.

"А если учесть еще и личные миллионы некоторых депутатов, то арендовать можно не только квартиру в Киеве, но и виллу где-то в Испании. Несмотря на это, они все равно берут компенсацию у государства с наших налогов, можете считать, что это мы с вами нанимаем квартиру какому-то депутату-миллионеру", – сказала ведущая.

Из бюджета – 20 тысяч гривен для аренды для депутатов

В апреле 2021 года депутаты сдали свои свежие декларации. "Слуги народа" задекларировали 1 миллиард 103 миллиона гривен наличных. Также почти сотня "слуг" в 2020 году купила автомобиль, квартиру или землю.

Она отметила, что в среднем ежемесячно народные избранники получают из бюджета 20 тысяч гривен для найма жилья.

Хотя хватило бы и 10 тысяч, если арендовать обычную квартиру в спальном районе, но нашим депутатам снимают гостиничные номера в самом центре Киева – в гостиницах "Киев" и "Украина",

– сказала Круговая.

По словам председателя Комитета избирателей Алексея Кошеля, не все депутаты используют эти гостиничные номера по назначению: "Кто-то из депутатов там живет, но, насколько я знаю, достаточно много депутатов используют эти гостиничные номера просто как запасной рабочий кабинет, кто-то, скажем, как гардеробную или что-то другое".

Круговая: Обеспечивать депутатов жильем – советская практика

А еще, как заметила Круговая, депутатам дают служебные автомобили с водителем и "кормит" их целая отдельная государственная структура. Такого уже давно нет в Европе, а, может, и никогда не было.

То есть мы снимаем им гостиничный номер в центре Киева, а они там даже не живут. Вообще это советская практика обеспечивать депутатов жильем.

Она отметила, что ранее им вообще давали служебные квартиры, которые они приватизировали. Все это давно надо отменить и осовременить. Но это могут сделать только сами депутаты, если примут соответствующие изменения в законы, но никто "не рубит сук, на котором сидит".