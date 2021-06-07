Обеспечение депутатов жильем является советской практикой, – Круговая

Более 80 депутатов-миллионеров арендуют жилье за счет государства. Из них 67 – это "слуги народа", депутаты президентской партии, которая шла на выборы с лозунгами о новом качестве политики.
Она переросла в старые слабости, а именно – в доступ к бесплатным благам: автомобили, жилье и зарубежные поездки. Об этом рассказала журналистка и ведущая 24 канала Татьяна Круговая.
К теме Более 80 нардепов-миллионеров арендуют жилье за бюджетные деньги, – Комитет избирателей Украины
Кто и сколько платит за аренду жилья
Она привела несколько фамилий и сумм. Например, среди самых богатых нардепов, которые получают бюджетные деньги на аренду жилья, есть:
- Олег Воронько из "Слуги народа" задекларировал 129 миллионов гривен;
- внефракционный Сергей Магера – 25,5 миллиона гривен;
- Остап Шипайло из "Слуги народа" – 22,5 миллиона гривен;
- Александр Трухин из "Слуги народа" – почти 30 миллионов гривен.
В целом компенсацию для аренды жилья получают 147 нардепов. И самое несправедливое, как считает журналистка, то, что подавляющее большинство из них могли бы оплачивать наем жилья самостоятельно.
Депутатская зарплата позволяет это делать без нашей с вами помощи,
– отметила Круговая.
По ее словам, в Комитете избирателей посчитали, что в среднем народный депутат получает 65 – 70 тысяч гривен в месяц:
- половина этих денег – это официальная зарплата;
- другая половина – это так называемые "деньги на работу с избирателями", которые депутаты тратят, как правило, на себя и никак, ни за одну копейку этих денег, не отчитываются.
"А если учесть еще и личные миллионы некоторых депутатов, то арендовать можно не только квартиру в Киеве, но и виллу где-то в Испании. Несмотря на это, они все равно берут компенсацию у государства с наших налогов, можете считать, что это мы с вами нанимаем квартиру какому-то депутату-миллионеру", – сказала ведущая.Кстати говоря! В апреле 2021 года депутаты сдали свои свежие декларации. "Слуги народа" задекларировали 1 миллиард 103 миллиона гривен наличных. Также почти сотня "слуг" в 2020 году купила автомобиль, квартиру или землю.
Из бюджета – 20 тысяч гривен для аренды для депутатов
Она отметила, что в среднем ежемесячно народные избранники получают из бюджета 20 тысяч гривен для найма жилья.
Хотя хватило бы и 10 тысяч, если арендовать обычную квартиру в спальном районе, но нашим депутатам снимают гостиничные номера в самом центре Киева – в гостиницах "Киев" и "Украина",
– сказала Круговая.
По словам председателя Комитета избирателей Алексея Кошеля, не все депутаты используют эти гостиничные номера по назначению: "Кто-то из депутатов там живет, но, насколько я знаю, достаточно много депутатов используют эти гостиничные номера просто как запасной рабочий кабинет, кто-то, скажем, как гардеробную или что-то другое".
Круговая: Обеспечивать депутатов жильем – советская практика
А еще, как заметила Круговая, депутатам дают служебные автомобили с водителем и "кормит" их целая отдельная государственная структура. Такого уже давно нет в Европе, а, может, и никогда не было.
То есть мы снимаем им гостиничный номер в центре Киева, а они там даже не живут. Вообще это советская практика обеспечивать депутатов жильем.
Она отметила, что ранее им вообще давали служебные квартиры, которые они приватизировали. Все это давно надо отменить и осовременить. Но это могут сделать только сами депутаты, если примут соответствующие изменения в законы, но никто "не рубит сук, на котором сидит".