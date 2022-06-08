Обеспечивал оккупантов едой и горючим: в Запорожье задержали депутата сельсовета

В то время, когда вся страна объединяется для противодействия оккупантам, некоторые предают свою Родину и помогают врагу. Так, в Запорожье по подозрению в коллаборационизме задержан депутат сельсовета.

Изменником оказался депутат Великобелозерского сельского совета Васильевского района. В марте русские военные временно оккупировали его деревню.

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Депутат предоставлял врагу строительные материалы и собственное авто

По данным следствия, депутат добровольно согласился сотрудничать с врагом. Поскольку он являлся директором и совладельцем сельскохозяйственных предприятий в районе, то имел свободный доступ к производственным мощностям. Предатель начал предоставлять российским военным, которые убивают гражданских украинцев и разрушают наши города, продукты и горюче-смазочные материалы.

Более того, депутат обеспечивал вражеские подразделения строительными материалами, которыми те укрепляли свои военные пункты, чтобы вести боевые действия против Вооруженных Сил Украины. Коллаборант даже отдал россиянам свой автомобиль. То есть, местный чиновник фактически помогал россиянам захватывать Украину.

Какое наказание грозит коллаборанту

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата, когда он ехал на лечение в Запорожье.

Отечественная медицина ему безусловно поможет, но гарантированно "вылечит" украинское правосудие,

– отметили в областной военной администрации.

Суд уже взял коллаборанта под стражу. Теперь ему грозит до 15 лет заключения и конфискации имущества. Досудебное расследование продолжается.

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Последние новости о разоблачении коллаборантов и предателей

СБУ уличила жителя Киева, который был российским агентом. Злоумышленник создал 20 пророссийских Интернет-СМИ, которые оправдывали войну, распространяли враждебные идеи и дискредитировали украинских военных. Общая аудитория этих ресурсов насчитывала более 2,2 миллионов уникальных пользователей в месяц. Теперь киевлянину грозит лишение свободы сроком до 5 лет с возможной конфискацией имущества.

‚ Работнику пограничной службы из Ровенщины объявили подозрение в государственной измене. По данным следствия, он передавал россиянам информацию об офицерах Нацгвардии для того, чтобы дальше кафиры их убивали. Кроме того, предатель собирал персональную информацию об отборе кандидатов на военную службу в пограничный отряд.

В Славянске задержан местный житель, который передавал врагу информацию о перемещении подразделений ВСУ в Донецкой области. По полученным координатам, кафиры обстреливали объекты инфраструктуры и жилые массивы Краматорского района. Теперь коллаборанту грозит до 12 лет тюрьмы.

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