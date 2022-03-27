Обеспокоенная Германия хочет "Железный купол": страна не защищена от российских ракет

В Германии обнаружили, что они никак не защищены от российских ракет. Особенно тех, которые расположены в Калининградской области, откуда "Искандер" может долететь до Берлина за 5 минут. Поэтому решили обновить свою ПВО.

Журналисты установили, что вся территория Германии находится в зоне досягаемости российских ракет. А эффективной системы ПВО в стране нет.

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После начала войны России против Украины, в Германии решили задуматься над собственной безопасностью. И модернизировать свою противоракетную защиту.

Немецкий канцлер Олаф Шольц и его правительство рассматривают возможность создания противоракетного щита над всей территорией страны. Они хотят создать аналог "Железного купола", который использует Израиль. Также заинтересованы в системе Arrow 3 (Стрела 3), которая может сбивать баллистические ракеты еще в космическом пространстве. А также, по некоторым данным, сбивать и спутники.

Чтобы создать немецкий аналог "Железного купола", на территории страны будут установлены три ракетных радиолокационных системы типа Super Greene Pine. Данные будут передаваться в командный пункт. Там бойцы ВВС круглосуточно следят за ситуацией. Если радар обнаруживает ракетную атаку, то из одной из пусковых установок, установленных по всей стране, запускается ракета Arrow 3, которая перехватывает атакующую ракету в космосе и уничтожает ее там.

По предварительным данным система может заработать уже в 2025 году.

Немцы обещают, что он будет настолько мощным, что радар сможет охватить и соседние страны – Польшу, Румынию и страны Балтии. Только эти страны должны самостоятельно установить систему Arrow 3, чтобы сбивать ракеты.

Однако решение относительно защитного щита еще не принято.