На объездной дороге Харькова сожжено 4 танка российских оккупантов, – Генштаб
24 февраля 2022 , 10:43Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать военную технику России, которая вторгалась на территорию Украины
Информацию об уничтожении российских танков подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
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"По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Деталей операции по уничтожению российской военной техники пока нет.
До этого Генштаб ВСУ подтвердил сбитие уже шести российских военных самолетов.