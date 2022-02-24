На объездной дороге Харькова сожжено 4 танка российских оккупантов, – Генштаб

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать военную технику России, которая вторгалась на территорию Украины

Информацию об уничтожении российских танков подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

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"По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Деталей операции по уничтожению российской военной техники пока нет.

До этого Генштаб ВСУ подтвердил сбитие уже шести российских военных самолетов.