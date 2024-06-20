Подобный цинизм и жестокость произошел 17 июня 2024 года. Отмечается, что это произошло возле Старомайорского Волновахского района Донецкой области.
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Удалось получить запись перехвата приказа российского командира
Представители одного из подразделений оккупационных российских войск отдали приказ подчиненным не захватывать в плен военнослужащих украинских Сил обороны и обезглавливать их.
На аудио слышно, как российский военный, используя нецензурную лексику, требует от подчиненных отрезать украинскому военному голову и насадить на кол для запугивания других украинских бойцов.
Автоматы американские, н***й. Все забрать, документы, деньги, н***й. Золото, бриллианты, зубы выковырять, голову отрезать и мне принести,
– заявил российский командир.
Что этому предшествовало: коротко
- Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 18 июня сообщил о новом военном преступлении оккупантов. Россияне казнили еще одного украинского военного на территории Донецкой области.
- Костин рассказал, что Офис генпрокурора получил информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих. А взамен оккупанты приказали убить их с исключительной жестокостью – путем обезглавливания.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что зверства, которые совершает Россия, являются сознательной и целенаправленной политикой агрессора. Он подчеркнул, что бесчеловечное отношение к пленным и казни для запугивания происходят постоянно.