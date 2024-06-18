О жестокой казни украинского военного в Донецкой области заявил 18 июня генпрокурор Андрей Костин. Он рассказал, что вражеские командиры отдали приказ не брать в плен украинцев, а убить их с исключительной жестокостью.

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Реакция Лубинца на обезглавливание украинского военного в Донецкой области

Это сознательная и целенаправленная политика агрессора. Такие зверства происходят постоянно – бесчеловечное отношение к пленным, казни для запугивания,

– написал он.

Омбудсмен заявил: такими действиями оккупанты не просто нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Враг пытается сломать всю архитектуру мирового порядка.

Лубинец назвал этот страшный поступок россиян варварской жестокостью и чрезвычайным садизмом.

"Россия испытывает мир на прочность, наблюдая, насколько далеко ей позволят зайти в своей кровожадности. Призываю наших партнеров действовать решительно, чтобы Россия понесла наказание!" – подытожил он.

В Офисе генпрокурора добавили, что враг совершил военное преступление в Волновахском районе Донецкой области. Оккупанты положили отрезанную голову украинского защитника на поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны. Факт преступления зафиксировали украинские военные во время аэроразведки.

Ранее Лубинец заявил: Россия продолжает убивать украинских пленных из-за "беззубой" позиции ООН и МККК. Украине нужны не просто осуждение, а конкретные действия.