О жестокой казни украинского военного в Донецкой области заявил 18 июня генпрокурор Андрей Костин. Он рассказал, что вражеские командиры отдали приказ не брать в плен украинцев, а убить их с исключительной жестокостью.
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Реакция Лубинца на обезглавливание украинского военного в Донецкой области
Это сознательная и целенаправленная политика агрессора. Такие зверства происходят постоянно – бесчеловечное отношение к пленным, казни для запугивания,
– написал он.
Омбудсмен заявил: такими действиями оккупанты не просто нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Враг пытается сломать всю архитектуру мирового порядка.
Лубинец назвал этот страшный поступок россиян варварской жестокостью и чрезвычайным садизмом.
"Россия испытывает мир на прочность, наблюдая, насколько далеко ей позволят зайти в своей кровожадности. Призываю наших партнеров действовать решительно, чтобы Россия понесла наказание!" – подытожил он.
В Офисе генпрокурора добавили, что враг совершил военное преступление в Волновахском районе Донецкой области. Оккупанты положили отрезанную голову украинского защитника на поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны. Факт преступления зафиксировали украинские военные во время аэроразведки.
Ранее Лубинец заявил: Россия продолжает убивать украинских пленных из-за "беззубой" позиции ООН и МККК. Украине нужны не просто осуждение, а конкретные действия.