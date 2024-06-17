Фотографы надеются, что эти документальные портреты поспособствуют в том, чтобы партнеры решительно говорили о вопросе обмена пленных. Сейчас с военными работают реабилитологи и психологи.

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Фото украинских пленных

Константин и Влада Либеровы поделились снимками военных, вернувшихся из плена. Как отметили фотографы, они неделю не могли оправиться после того, что увидели и услышали во время

во время съемок.

Эти кадры мы публикуем с разрешения самих ребят. Помню, как один из них сказал мне: мы должны сделать все, чтобы такое никогда не повторилось снова, с другими. Но все повторяется, каждый день. Еще множество наших людей остаются в российском плену. И этому нет конца,

– написали они.

Фотографы отметили, что фотографии говорят сами за себя – и это при том, что по возвращению домой бойцы успели набрать по 10 килограммов веса. Во время плена они потеряли по 30 – 40 килограммов. Чтобы дать понимание, что это значит, мужчины продемонстрировали свои фото, как были сделаны до плена.

Кадры освобожденных украинских бойцов: смотрите фото

Однако военных не удалось сломать – о чем говорят сами защитники. Реабилитологи говорят, что военных после возвращения накрывает со временем. Первые же недели они испытывают эйфорию. Именно поэтому с освобожденными работают профессиональные психологи.

"Уже много раз было сказано, но повторим здесь еще один раз. Двадцать первое столетие, центр Европы, век сверхсовременных технологий и искусственного интеллекта. И просто здесь и сейчас происходит самый большой геноцид со времен второй мировой. Эти фото – тому подтверждение", – указали фотографы.

Предложения обмена пленных