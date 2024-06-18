Про жорстоку страту українського військового на Донеччині заявив 18 червня генпрокурор Андрій Костін. Він розповів, що ворожі командири віддали наказ не брати в полон українців, а вбити їх з винятковою жорстокістю.

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Реакція Лубінця на обезголовлення українського військового на Донеччині

Це свідома та цілеспрямована політика агресора. Такі звірства відбуваються постійно – нелюдське ставлення до полонених, страти для залякування,

– написав він.

Омбудсмен заявив: такими діями окупанти не просто порушили Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Ворог намагається зламати всю архітектуру світового порядку.

Лубінець назвав цей страшний учинок росіян варварською жорстокістю та надзвичайним садизмом.

"Росія випробовує світ на міцність, дивлячись, наскільки далеко їй дозволять зайти у своїй кровожерливості. Закликаю наших партнерів діяти рішуче, аби РФ понесла покарання!" – підсумував він.

В Офісі генпрокурора додали, що ворог скоїв воєнний злочин у Волноваському районі Донецької області. Окупанти поклали відрізану голову українського захисника на пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони. Факт злочину зафіксували українські військові під час аеророзвідки.

Раніше Лубінець заявив: Росія продовжує убивати українських полонених через "беззубу" позицію ООН та МКЧХ. Україні потрібні не просто засудження, а конкретні дії.