Подібний цинізм та жорстокість стався 17 червня 2024 року. Зазначається, що це відбулося біля Старомайорського Волноваського району Донецької області.

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Вдалося отримати запис перехоплення наказу російського командира

Представники одного з підрозділів окупаційних російських військ віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військовослужбовців українських Сил оборони та обезголовлювати їх.

На аудіо чути, як російський військовий, використовуючи нецензурну лексику, вимагає від підлеглих відрізати українському військовому голову і насадити на палю для залякування інших українських бійців.

Автомати американські, н***й. Усе забрати, документи, гроші, н***й. Золото, діаманти, зуби виколупати, голову відрізати й мені принести,

– заявив російський командир.

Що цьому передувало: коротко