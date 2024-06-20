Подібний цинізм та жорстокість стався 17 червня 2024 року. Зазначається, що це відбулося біля Старомайорського Волноваського району Донецької області.
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Вдалося отримати запис перехоплення наказу російського командира
Представники одного з підрозділів окупаційних російських військ віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військовослужбовців українських Сил оборони та обезголовлювати їх.
На аудіо чути, як російський військовий, використовуючи нецензурну лексику, вимагає від підлеглих відрізати українському військовому голову і насадити на палю для залякування інших українських бійців.
Автомати американські, н***й. Усе забрати, документи, гроші, н***й. Золото, діаманти, зуби виколупати, голову відрізати й мені принести,
– заявив російський командир.
Що цьому передувало: коротко
- Генеральний прокурор України Андрій Костін 18 червня повідомив про новий воєнний злочин окупантів. Росіяни стратили ще одного українського військового на території Донецької області.
- Костін розповів, що Офіс генпрокурора отримав інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців. А натомість окупанти наказали вбити їх з винятковою жорстокістю – шляхом обезголовлення.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що звірства, які чинить Росія, є свідомою та цілеспрямованою політикою агресора. Він підкреслив, що нелюдське ставлення до полонених та страти для залякування відбуваються постійно.