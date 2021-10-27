"Обезьяны продолжают постреливать": боевики снова атаковали Гранитное
Источник:телеграм-канал donetchanyn
Оккупанты продолжают пренебрегать режимом прекращения огня на Донбассе. Так, враг 27 октября вел огонь по позициям ООС вблизи поселка Гранитного.
В сети обнародовали видео, записанное местными жителями. На кадрах слышны звуки обстрелов со стороны российских оккупационных войск.
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Гранитное сегодня (27 октября – 24 канал). Обезьяны продолжают постреливать,
– подписали ролик.
Предыдущий обстрел Гранитного
Пророссийские боевики с ночи до утра 26 октября вели прицельный обстрел села Гранитное на Донбассе. Противник стрелял из оружия калибра 120.
Снарядами повредило 5 жилых домов и электросети. К счастью, в результате атак наемников России мирные жители не пострадали.
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Ситуация на Донбассе: что известно
- В течение суток 27 октября российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг вел огонь из запрещенного оружия.
- В результате атак противника один боец Вооруженных сил Украины погиб. На вооруженные провокации наши защитники открывали ответный огонь.