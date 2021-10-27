"Обезьяны продолжают постреливать": боевики снова атаковали Гранитное

Оккупанты продолжают пренебрегать режимом прекращения огня на Донбассе. Так, враг 27 октября вел огонь по позициям ООС вблизи поселка Гранитного.

В сети обнародовали видео, записанное местными жителями. На кадрах слышны звуки обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

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Гранитное сегодня (27 октября – 24 канал). Обезьяны продолжают постреливать,

– подписали ролик.

Предыдущий обстрел Гранитного

Пророссийские боевики с ночи до утра 26 октября вели прицельный обстрел села Гранитное на Донбассе. Противник стрелял из оружия калибра 120.

Снарядами повредило 5 жилых домов и электросети. К счастью, в результате атак наемников России мирные жители не пострадали.

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Ситуация на Донбассе: что известно