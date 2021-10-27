У мережі оприлюднили відео, записане місцевими мешканцями. На кадрах чути звуки обстрілів російських окупаційних військ.

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Гранітне сьогодні (27 жовтня – 24 канал). Мавпи продовжують пострілювати,

– підписав ролик Денис Казанський.

Попередній обстріл Гранітного

Проросійські бойовики з ночі до ранку 26 жовтня вели прицільний обстріл села Гранітного на Донеччині. Противник гатив зі зброї 120 калібру.

Снарядами пошкодило 5 житлових будинків та електромережі. На щастя, у результаті атак найманців Росії мирні мешканці не постраждали.

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Ситуація на Донбасі: що відомо