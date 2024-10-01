Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что противник испытывает нехватку боеприпасов из-за эффективной работы ВСУ по складам оккупантов. Прошлый месяц был "сложный" для россиян.

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Что нужно ВСУ

Юрий Федоренко отметил, что разрешение украинских партнеров на применение дальнобойного оружия по территории России в паре с теми системами, которые разработала Украина, смогут переломить ход событий в войне.

Наши беспилотники вместе с высокоточным оружием партнеров дадут возможность "высушить" способности России на ее территории. Речь идет об уничтожении арсеналов и складов,

– сказал командир батальона ударных БпАК.

Он подчеркнул, что Силам обороны важно держать под огневым воздействием также и близкие к украинской границе аэродромы противника, ведь оттуда поднимается в воздух авиация с управляемыми бомбами.

Украине важно получить разрешение от партнеров на применение оружия вглубь России до выборов в США. Однако если это произойдет позже, то Силам обороны необходимо продолжать держать строй, а гражданским помогать украинским защитникам.

Отпор оккупантам

Федоренко подчеркнул, что ситуация в Донецкой и Харьковской областях непростая, но ВСУ замедляют противника, его потери не сравнить с теми "успехами", которые удается получить на поле боя.

Надо дождаться того момента, когда Украине поступит военная помощь и будет предоставлено разрешение бить по России. Это не будет влиять на эскалацию конфликта, а будет иметь значение для оборонительных возможностей нашего государства,

– отметил он.

Командир батальона ударных БпАК добавил, что оборонительная способность это не только результат на поле боя, но и возможность сохранять жизнь и здоровье наших людей, в том числе и в тыловых городах.