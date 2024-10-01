Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що противник відчуває брак боєприпасів через ефективну роботу ЗСУ по складах окупантів. Минулий місяць був "складний" для росіян.

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Що потрібно ЗСУ

Юрій Федоренко зазначив, що дозвіл українських партнерів на застосування далекобійної зброї по території Росії у парі із тими системами, які розробила Україна, зможуть переломити хід подій у війні.

Наші безпілотники разом із високоточною зброєю партнерів дадуть можливість "висушити" спроможності Росії на її території. Мовиться про знищення арсеналів та складів,

– сказав командир батальйону ударних БпАК.

Він підкреслив, що Силам оборони важливо тримати під вогневим впливом також і близькі до українського кордону летовища противника, адже звідти здіймається у повітря авіація з керованими бомбами.

Україні важливо отримати дозвіл від партнерів на застосування зброї вглиб Росії до виборів у США. Однак якщо це станеться пізніше, то Силам оборони необхідно продовжувати тримати стрій, а цивільним допомагати українським захисникам.

Відсіч окупантам

Федоренко підкреслив, що ситуація у Донецькій та Харківській областях непроста, але ЗСУ сповільнюють противника, його втрати не порівняти із тими "успіхами", які вдається здобути на полі бою.

Треба дотриматись до того моменту, коли Україні надійде військова допомога та буде надано дозвіл бити по Росії. Це не впливатиме на ескалацію конфлікту, а матиме значення для оборонних спроможностей нашої держави,

– зауважив він.

Командир батальйону ударних БпАК додав, що оборонна спроможність це не лише результат на полі бою, але й можливість зберігати життя та здоров'я наших людей, зокрема і в тилових містах.