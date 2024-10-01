Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зазначивши, що Захід, ймовірно, розуміє наслідки поступок Росії. Однак поки невідомо, чи готові там приймати складні рішення, щоб дати потужну відсіч окупантам.

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Відмова від Росії

Михайло Подоляк зауважив, що партнерам України доведеться відмовитись від того типу відносин із Росією, які були до початку повномасштабного вторгнення.

Треба повернутись до концепції міжнародного права, адже країна, яка безсумнівно порушує статутні документи ООН не може головувати у Радбезі,

– сказав радник голови ОП.

Він підкреслив, що членство такої країни мало б бути одразу призупинено. Росія неодноразово порушувала норми та правила ООН. Така рішучість партнерів України вплинула б на ставлення до країни-агресорки у світі.

Багато чого не було зроблено. Всі правила ведення війни прописані давно, але Захід добровільно, на користь агресора, відмовляється виконувати їх. Виникає питання, чи там готові йти на складні рішення?

– висловився Подоляк.

Україна потребує від партнерів одне – дотримуватись основних пунктів міжнародного права.

Компроміси з Росією

За словами Михайла Подоляка, пропозиція заморозити конфлікт, віддавши Росії частину українських територій, є ідеєю "м'якої капітуляції".

"Якщо Росія після початку агресії, скасувавши міжнародне право, залишиться на території, яка є окупованою, то у Кремлі не відбудеться ніяких змін, а агресор відчуватиме себе переможцем. Росія продовжуватиме інвестувати у свої мілітарні, пропагандистські програми та не відмовиться від плану показово знищити Україну", – наголосив радник голови ОП.

Несправедливо буде, якщо агресор залишиться непокараним, а покарають країну, на яку напали. Він пояснив, що залишити території під окупацією є неприпустимо, адже там продовжуватиметься російський терор.

Позиція України

Подоляк додав, що є конструкція, на якій базується позиція України. Мовиться про міжнародне право.

Ми можемо фіналізувати війну тільки за умови, якщо дотримуватимемось положень міжнародного права. Це означає відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Також Росія має бути покарана за сам факт агресії та всі злочини, які було вчинено,

– підкреслив він.