Обхитрил Кремль: Украина наивно осталась без запасов угля

Энергокризис, отсутствие угля и дефицит газа не позволяют очень сильно радоваться снегу, хотя власти заверили, что все будет хорошо.

На складах теплоэлектростанций уже несколько месяцев отсутствуют минимальные запасы угля. Они необходимы для уверенности в отопительном сезоне.

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Запасы угля есть не на всех местах

Это не фигурально и описательно. Есть понятие гарантированного запаса. Он просчитан, чтобы государство было уверено, что теплоэлектростанции имеют достаточно топлива для стабильного производства электричества.

Во время Рождества на одной из 12 украинских ТЭС были гарантированные запасы угля. Часть блоков ТЭС и ТЭЦ просто не работают из-за отсутствия топлива.

Теплоэлектростанции, которые работают используют практически день в день. Это как заправлять автомобиль прямо в пути, капая в бак из пипетки. Не знаешь, хватит ли на следующий километр.

"Проскочит" ли Украина зиму

Уголь "на завтра" пока есть, но не на всех местах. Запаса же нет. Достаточных запасов уже не было в октябре 2021 года. Тогда СМИ стали интересоваться ими, а их просто перестали публиковать.

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Теперь можно следить за графиком отключенных блоков. На каком угле ТЭС работают сейчас? Его в авральном режиме покупают в украинских шахтах, а также в Австралии, Колумбии и США.

Мало-помалу довозят и сжигают. Является ли это поводом верить, что Украина "проскочит" зиму? Если у украинцев есть веры хотя бы с горчичное зернышко. Это значит верить, что в сложной цепочке все идеально администрируют и будут подвозить быстрее, чем жечь.

Газа может не хватить уже в январе

В начале сезона было 19 миллиардов кубометров газа. Использовали 6. Осталось менее 13 миллиардов кубов. Там есть на хранении не весь украинский газ, а еще и иностранных трейдеров.

Если посыплется угольная история, потребление резко возрастет. Есть основания полагать, что этого газа не хватит, несмотря на все официальные заверения.

Есть официальные заверения, что газа хватит / Фото Tsoua.com

"У нас в хранилищах находится достаточно природного газа, которого нам абсолютно хватает. Даже в случае какого-то дефицита мы можем его импортировать по нашей забронированной гарантированной мощности со стороны Словакии", – считает заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

В декабре 2021 года было опубликовано письмо оператора газовой системы к Кабмину. Там говорится, что дефицит газа к марту – 1,5 миллиарда кубов. Дефицит начнётся уже в январе 2022 года.

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев озвучил еще большую цифру. По его мнению, Украине не будет хватать 2-3 миллиарда кубов в первом квартале.

Здесь уже нужно верить, что газ удастся докупить. Это якобы проще, чем уголь. Тот же реверс. Однако если его и продадут, то недавно были самые дорогие цены на газ за всю мировую историю. Сейчас он просто очень дорогой.

Пройдет ли газовый дефицит

Арифметика простая. Кубометр газа – доллар. Дефицит в 2 миллиарда кубометров – 2 миллиарда долларов. Это примерно половина всей "Большой стойки" за 2021 год. Опять же, без паники. Признавать риски и готовиться – это не паника, а сознание. По крайней мере, если есть идеи, как готовиться.

Возможно, все пройдет. В угле все идеально сработает. Никогда идеально не работало, а сейчас сработает.

Газ удастся докупить ценой дополнительной "дыры" в 60 миллиардов гривен, но потом ее как-то в бюджете "размажут" и спрячут, всегда так поступали.

Может, этой зимой будет стабильное +10 градусов и отопление с электричеством как-то пролетят над отопительным сезоном.

Россия – одна из причин проваленного запаса

У меня все равно нет ответа на вопрос: "Что делать?" Именно поэтому поговорим "кто виноват" или как это произошло. Почему Украина не запаслась топливом? Почему зима неожиданно, как обычно? Почему сейчас все делают день в день и экстренно?

Причин несколько. Начнём с России. Страна-агрессор 1 ноября бессрочно приостановила экспорт энергетического угля в Украину. То же самое она сделала в ноябре 2014 года "под отвратительный смех" Виктора Медведчука.

Медвечук радовался остановке экспорта энергетического угля / Фото Getty Images

В 2014 году Россия вместе с Медвечуком устроила угольный шантаж. После внутриукраинских политических и коррупционных разборок Украина начала покупать уголь у боевиков.

Сейчас Россия отказалась поставлять в Украину уголь просто потому, что может нагадить. Украина и в 2021 году покупала российский уголь и давала врагу возможность это сделать.

Украина все еще покупала в 2021 году российский уголь для своей энергетики. В частности, это делал ДТЭК Рината Ахметова.

Государственные теплоэлектростанции тоже покупали. В международных базах импорта-экспорта найдены контракты на закупку российского угля государственными ТЭС "Центрэнерго" и в феврале, и в марте, и в июне 2021 года.

Неудивительно, что у России было что перекрывать Украине во время холодов, потому что мы продолжали ходить по старым граблям и покупать тихонько уголь у Кремля, уверяя, что с этим покончено.

Причем здесь Казахстан

Осенью 2021 года огромное количество угля "контрактнули" у казахов, когда у главной государственной энергокомпании "Центрэнерго" наконец-то появились деньги для подготовки к отопительному сезону. Цены на уголь везде были безумными. В Казахстане же как будто чуть дешевле.

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В октябре "Газпром" остановил транзит газа через Украину. Затем Россия заблокировала продажу Украине электроэнергии. В конце концов, Россия заблокировала транзит вагонов с казахским углем по своей территории. Заблокировали транзит не их угля, а просто потому, что он в Украину.

Осенью еще были какие-то заявления Минэнерго, что казахский уголь приедет. Вице-премьер-министр энергетики говорил, что из Казахстана уголь еще доезжает.

Мы сегодня фактически в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем в Украину,

– заявил Немчинов.

О газовом шантаже России ко всей Европе – смотрите в видео.