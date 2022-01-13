На складах теплоелектростанцій вже кілька місяців немає мінімальних запасів вугілля. Вони необхідні для впевненості в опалювальному сезоні.

До теми Запаси газу в підземних сховищах скоротились на майже 2,5 мільярда кубометрів за місяць

Запаси вугілля є не у всіх місцях

Це не фігурально й описово. Є поняття гарантованого запасу. Він прорахований, щоб держава була впевнена у тому, що теплоелектростанції мають достатньо палива для стабільного виробництва електрики.

Під час Різдва лише на одній із 12 українських ТЕС були гарантовані запаси вугілля. Частина блоків ТЕС і ТЕЦ просто не працюють через відсутність палива.

Теплоелектростанції, які працюють, використовують практично день на день. Це як заправляти автомобіль просто в дорозі, крапаючи у бак із піпетки. Не знаєш, чи вистачить на наступний кілометр.

Чи "проскочить" Україна зиму

Вугілля "на завтра" поки що є, але не у всіх місцях. Запасу ж нема. Достатніх запасів не було вже у жовтні 2021 року. Тоді ЗМІ почали цікавитись ними, а їх просто перестали публікувати.

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Тепер можна слідкувати за графіком відключених блоків. На якому вугіллі ТЕС працюють зараз? Його в авральному режимі купують в українських шахтах, а ще в Австралії, Колумбії та США.

Помалу довозять та спалюють. Чи є це приводом вірити, що Україна "проскочить" зиму? Якщо в українців є хоч віри з гірчичне зернятко. Це означає вірити, що в складному ланцюжку все ідеально адмініструють і підвозитимуть швидше, аніж палять.

Газу може не вистачити вже у січні

На початку сезону було 19 мільярдів кубометрів газу. Використали 6. Лишилося менше як 13 мільярд кубів. Там є на зберіганні не весь український газ, а ще й іноземних трейдерів.

Якщо посиплеться вугільна історія, споживання різко зросте. Є підстави вважати, що цього газу не вистачить, попри всі офіційні запевнення.



Існують офіційні запевнення, що газу вистачить / Фото Tsoua.com

"У нас у сховищах перебуває достатньо абсолютно природного газу, якого нам абсолютно вистачає. Навіть у разі якогось дефіциту ми маємо змогу його імпортувати за нашою заброньованою гарантованою потужністю з боку Словаччини", – вважає заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

У грудні 2021 року опублікували лист оператора газової системи до Кабміну. Там мовиться про те, що дефіцит газу до березня – 1,5 мільярди кубів. Дефіцит почнеться вже в січні 2022 року.

Зауважте! Ексочільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв озвучив ще більшу цифру. На його думку, Україні не вистачатиме 2 – 3 мільярди кубів у першому кварталі.

Тут уже потрібно вірити, що газ вдасться докупити. Це ніби простіше, аніж вугілля. Той самий реверс. Проте якщо його і продадуть, то ще нещодавно були найдорожчі ціни на газ за всю світову історію. Зараз він просто пекельно дорогий.

Чи минеться газовий дефіцит

Арифметика проста. Кубометр газу – долар. Дефіцит у 2 мільярди кубометрів – 2 мільярди доларів. Це десь половина всього "Великого будівництва" за 2021 рік. Знову ж таки, без паніки. Визнавати ризики й готуватись – це не паніка, а притомність. Принаймні якщо є ідеї, як готуватись.

Можливо, усе минеться. У вугіллі все ідеально спрацює. Ніколи ідеально не працювало, а зараз спрацює.

Газ вдасться докупити ціною додаткової "діри" у 60 мільярдів гривень, але потім її якось в бюджеті "розмажуть" і сховають, завжди так робили.

Може цієї зими буде стабільне +10 градусів та опалення з електрикою якось пролетять над опалювальним сезоном.

Росія – одна з причин проваленого запасу

У мене все одно немає відповіді на запитання: "Що робити?" Саме тому поговоримо "хто винен" або як це сталося. Чому Україна не запаслася паливом? Чому зима неочікувано, як завжди? Чому зараз усе роблять день на день і екстрено?

Причин кілька. Почнемо з Росії. Країна-агресорка 1 листопада безстроково зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну. Те саме вона зробила у листопаді 2014 року "під огидний сміх" Віктора Медведчука.



Медвечук радів зупинці експорту енергетичного вугілля / Фото Getty Images

У 2014 році Росія разом із Медвечуком влаштувала вугільний шантаж. Після внутрішньоукраїнських політичних і корупційних розбирань, Україна почала купувати вугілля в бойовиків.

Зараз Росія відмовилась постачати в Україну вугілля просто тому що може нагидити. Україна і у 2021 році купувала російське вугілля й давала ворогу можливість це зробити.

До речі. Україна все ще купляла у 2021 році російське вугілля для своєї енергетики. Зокрема, це робив ДТЕК Ріната Ахметова.

Державні теплоелектростанції теж купляли. У міжнародних базах імпорту-експорту знайдено контракти на закупівлю російського вугілля державними ТЕС "Центренерго" і в лютому, і в березні, і у червні 2021 року.

Не дивно, що Росія мала що перекривати Україні під час холодів, бо ми продовжували ходити по старих граблях і купувати тихцем вугілля у Кремля, запевняючи, що із цим покінчено.

До чого тут Казахстан

Восени 2021 року величезну кількість вугілля "контрактнули" у казахів, коли в головній державній енергокомпанії "Центренерго" нарешті з'явились гроші для підготовки до опалювального сезону. Ціни на вугілля скрізь були шалені. У Казахстані ж ніби як трохи дешевше.

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У жовтні "Газпром" зупинив транзит газу Україною. Потім Росія заблокувала продаж Україні електроенергії. Зрештою Росія заблокувала транзит вагонів із казахським вугіллям своєю територією. Заблокували транзит не їхнього вугілля просто тому що він в Україну.

Восени ще були якісь заяви Міненерго, що казахське вугілля приїде. Віцеміністр енергетики казав, що з Казахстану вугілля ще доїжджає.

Ми сьогодні фактично є в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт із Казахстану, не пускаючи залізничні вагони з вугіллям в Україну,

– заявив Немчинов.

Про газовий шантаж Росії до всієї Європи – дивіться у відео.