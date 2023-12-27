В обход санкций: что известно о связях лондонской финтех-компании SteadyPay с Россией

Вопреки санкциям, имена россиян продолжают фигурировать на мировом рынке финансовых технологий. К примеру, один из лондонских стартапов пригласил в совет директоров бывшего заместителя председателя правления "Газпромбанка" и бывшего финансового директора Parimatch.

Об этом пишут британские СМИ, ссылаясь на регистрационные документы стартапа SteadyPay. В то же время представители компании не предоставили комментарии.

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Связи лондонской финтех-компании SteadyPay с Россией

Если вы в поисках средств для финтех-стартапа, куда лучше обратиться, как не к бывшему руководителю российского банка и эксфинансовому директору попавшей под санкции Украины букмекерской компании?

Похоже, именно такова стратегия лондонской компании SteadyPay, которая пригласила в свой совет директоров Олега Ваксмана, бывшего заместителя председателя правления "Газпромбанка", и Никиту Измайлова, бывшего финансового директора Parimatch. Об этом свидетельствуют регистрационные документы компании.

Великобритания, США и Европейский Союз ввели санкции против "Газпромбанка" и связанных с ним лиц после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В "Газпромбанке" Ваксман предоставлял персональные банковские услуги VIP-клиентам среди российской провластной элиты. Бывший босс Ваксмана, глава "Газпрома" Алексей Миллер, входит в ближайшее окружение Владимира Путина и попал под санкции британского правительства, которое приказало заморозить его активы и запретило въезд в Соединенное Королевство.

В то же время, букмекерская компания Parimatch попала под санкции Украины девять месяцев назад как часть группы компаний, обвиненных в обогащении на войне. Впрочем, ее представители это категорически отрицают.

Компания сменила генерального директора Сергея Портнова после того, как он дал несколько интервью к началу войны в Украине. Тогда он заявил журналистам о намерении закрепиться на российском рынке и преодолеть регуляторные барьеры.

Запущенный в 2018 году SteadyPay помогает фрилансерам пополнить свой доход, когда их заработная плата резко снизилась. Но что делать, если вам заморозили активы?

SteadyPay не ответил на запрос о комментарии.