Об этом в комментарии 24 Канала сообщила докладчик по директиве, евродепутат от парламентской группы Renew Europe – Софи Инт Велд. По ее словам, этот законодательный акт должен закрыть лазейки обхода санкций и обеспечить активное сотрудничество между странами-членами ЕС.

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В Европарламенте сказали о криминализации обхода санкций

Евродепутат отметила, что ранее некоторые члены ЕС "закрывали глаза" на обход санкций. Одним из пунктов законодательного акта предусматривает, ограничение подсанкционных лиц относительно возможности совершения покупок за рубежом.

Мы не хотим больше видеть подсанкционных лиц, которые разгуливают по Европе, катаются на лыжах, ходят по магазинам в Париже, ведут здесь свой финансовый бизнес,

– сказала евродепутат.

Поэтому Софи Инт Велд заметила, что Европарламент действительно хочет закрыть как можно больше лазеек для подсанкционных лиц.

Европарламент принял закон о криминализации обхода санкций

Стоит отметить, что в этот день депутаты Европейского парламента одобрили новые правила для гармонизации работы санкции между государствами-членами ЕС. Она предусматривает криминализацию нарушения и обхода санкций Евросоюза.

Этот принятый закон вводит единые определения нарушений, таких как отказ заморозить средства, несоблюдение запрета на въезд или эмбарго на поставки оружия, перевод средств лицам, попавших под санкции, или ведения бизнеса с государственными предприятиями из стран, находящихся под санкциями. Эти определения также охватывают предоставление финансовых услуг и юридических консультаций.

В то же время нарушением санкций не будут считаться "гуманитарная помощь или поддержка основных человеческих потребностей". Однако документ определяет обход санкций как уголовное преступление.

В дальнейшем решение Европарламента должен формально поддержать Совет Европейского Союза, прежде чем оно станет законом.

Обратите внимание! Европейский Союз 23 февраля 2022 года ввел 13 пакет торгово-экономических ограничений против России. Новые списки нацелены прежде всего на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию. Под санкции даже попал министр обороны КНДР.