Про це у коментарі 24 Каналу повідомила доповідачка з директиви, євродепутатка від парламентської групи Renew Europe – Софі Інт Велд. За її словами, цей законодавчий акт має закрити лазівки обходу санкцій та забезпечити активну співпрацю між країнами-членами ЄС.

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У Європарламенті сказали про криміналізацію обходу санкцій

Євродепутатка зазначила, що раніше деякі члени ЄС "заплющували очі" на обхід санкцій. Одним із пунктів законодавчого акту передбачає, обмеження підсанкційних осіб щодо можливості здійснення покупок закордоном.

Ми не хочемо більше бачити підсанкційних осіб, які розгулюють Європою, катаються на лижах, ходять по магазинах у Парижі, ведуть тут свій фінансовий бізнес,

– сказала євродепутатка.

Тому Софі Інт Велд зауважила, що Європарламент дійсно хоче закрити якомога більше лазівок для підсанкційних осіб.

Європарламент ухвалив закон про криміналізацію обходу санкцій

Варто зазначити, що цього дня депутати Європейського парламенту схвалили нові правила для гармонізації роботи санкції між державами-членами ЄС. Вона передбачає криміналізацію порушення та обходу санкцій Євросоюзу.

Цей ухвалений закон запроваджує єдині визначення порушень, таких як відмова заморозити кошти, недотримання заборони на в'їзд або ембарго на постачання зброї, переказ коштів особам, що потрапили під санкції, або ведення бізнесу з державними підприємствами з країн, що перебувають під санкціями. Ці визначення також охоплюють надання фінансових послуг та юридичних консультацій.

Водночас порушенням санкцій не вважатимуться "гуманітарна допомога чи підтримка основних людських потреб". Однак документ визначає обхід санкцій як кримінальний злочин.

Надалі рішення Європарламенту має формально підтримати Рада Європейського Союзу, перш ніж воно стане законом.

Зверніть увагу! Європейський Союз 23 лютого 2022 року ввів 13 пакет торговельно-економічних обмежень проти Росії. Нові списки націлені насамперед на військовий та оборонний сектори та пов'язаних з ними осіб, у тому числі на тих, хто бере участь у постачанні озброєнь КНДР до Росії. Під санкції навіть потрапив міністр оборони КНДР.