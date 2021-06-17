Обиделись на "Путин – ху*ло": в России призвали УЕФА не пускать украинских фанатов на матчи

Россия заявила о том, что украинские болельщики в Бухаресте обидели Владимира Путина. В Госдуме требуют от УЕФА жесткой реакции.

Мол, на матче Евро-2020 в Бухаресте фанаты выкрикивали оскорбления в сторону президента России. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, сообщают российские СМИ.

Кстати На матче Украина – Македония фаны исполнили хит "Путин – ху*ло": видео со стадиона

Реакция России

Свищев сказал, что это было "хорошо спланированной провокацией против России". Он утверждает, что УЕФА должен запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ и даже наказать "организаторов акции".

Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей,

– сказал чиновник.

Что этому предшествовало

Во время игры сборных Украины и Северной Македонии украинские болельщики вспомнили и о лидере страны-оккупанта. Фаны исполнили на стадионе известный хит "Путин – ху*ло".

Матч в Бухаресте завершился в пользу Украины со счетом 2:1 . В ворота соперника попали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Со стороны македонцев гол забил Эзджан Алиоски.

Украинцы поют "Путин – ху*ло", смотрите видео: