Объясняем геополитические реалии, – в Кремле цинично прокомментировали последнее "Норманди"

В Кремле озвучили свою позицию по поводу последних переговоров в нормандском формате на уровне советников. По словам Дмитрия Пескова, мол, приходится "объяснять иностранным коллегам все реалии".

Об этом спикер Владимира Путина сообщил журналистам. Он подчеркнул, что главная цель переговоров, по его мнению, – обеспечить реализацию "Минска-2".

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Песков убеждает, что к решению главной проблемы и не приблизились

Однако, утверждает рупор Кремля, к этому в Берлине так и не приблизились. Более того, пресс-секретарь Путина позволил себе отметить, что, мол, российские представители "продолжают объяснять географические, геополитические и другие реалии своим иностранным коллегам".

Украина, убеждает Песков, "делает все, чтобы не выполнять обязательства по минским соглашениям".

Задача – обеспечить реализацию минского комплекса мероприятий, абсолютно четко прописанного в определенной последовательности, где зафиксированы обязательства сторон. Задача в этом. Пока не удалось участникам переговоров приблизиться к выполнению этой задачи,

– заявил Песков.

Козак тоже высказал свои претензии Украине

Отметим, что после 9-часовой переговоров в Берлине представитель России Дмитрий Козак пожаловался на позицию главы Офиса Президента Андрея Ермака. Мол, Ермак категорически отказался вести переговоры с боевиками – это Москву не устраивает.

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Что известно о последней встрече советников в Берлине:

По словам Андрея Ермака, стороны согласились продолжить диалог.

Однако никакого итогового документа подписано не было.

Также стороны даже не смогли договориться о следующей дате встречи.

Глава ОП подчеркнул, что украинская сторона была настроена на конструктивную позицию. Ермак предположил, что следующий этап может пройти уже в Турции.

Смотрите брифинг Андрея Ермака: