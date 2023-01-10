У Путина достаточно инструментов: объявит ли он военное положение и всеобщую мобилизацию

Украинская разведка сообщила, что Владимир Путин должен выйти к россиянам и объявить то ли о военном положении и закрытии границ, то ли о продолжении частичной или тотальной мобилизации.

В эфире 24 канала политолог Тарас Загородний рассказал, что, по его мнению, в России ничего не будут объявлять.

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Он отметил, что диктатор Владимир Путин еще полтора месяца назад официально объявлял, что мобилизация приостановлена.

Я думаю, что они ничего не будут объявлять. У них достаточно инструментария, чтобы это все воплощать в жизнь и без введения военного положения,

– рассказал Тарас Загородний.

Политолог предположил, что россиянам, например, по разным причинам не будут давать возможности уезжать за границу. Соответственно и дальше будут осуществлять мобилизацию, которая продолжалась до этого.

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"Единственный ресурс, оставшийся у россиян условно неисчерпаемым, это человеческий ресурс. То есть количество трупов, которыми они будут забрасывать позиции наших воинов", – пояснил Тарас Загородний.

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