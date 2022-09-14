Провалилась идея с добробатами, – Жданов сказал, объявит ли россия мобилизацию

Россия через полгода полномасштабного вторжения до сих пор не отважилась на всеобщую мобилизацию. В кремле отлично понимают, чем это может закончиться для их власти.

Все кремлевские чиновники, начиная с дмитрия пескова, уверяют, что вопроса мобилизации нет в повестке дня. На этом в эфире 24 канала акцентировал военный эксперт Олег Жданов.

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Провал мобилизации в россии

По его мнению, кремль прекрасно отдает себе отчет, что общая мобилизация станет последним распоряжением, которое успеет подписать режим путина.

Поэтому я думаю, что мобилизация вряд ли будет объявлена. Кстати, есть инсайдерская информация, пока не подтверждена официально, что провалилась идея с этими добровольческими батальонами,

– рассказывает специалист.

Речь идет о 50 добробатах, которые планировали сформировать к середине августа. В планах кремля было формирование по одному батальону на каждый субъект русской федерации.

"Сейчас вроде бы поручено российским олигархам формировать частные военные компании. Я думаю, что это еще более утопическая идея, чем добровольческие батальоны", – уверяет Олег Жданов.

Свое мнение он объясняет тем, что российские олигархи, которые сейчас и без этого страдают от западных санкций, вряд ли за последние деньги будут собирать ЧВК и отправлять на фронт.

Идея с отставными военными из Таджикистана

По данным ГУР Минобороны Украины, россия пытается также привлечь к войне отставных военных из Таджикистана. Военный эксперт считает, что в противоположность предыдущему эта идея реальна.

Я приведу пример беларуси. Там они из бывших военных набрали 13 тысяч. Если правительство страны разрешит, то российские вербовщики будут набирать рекрутов, которые согласны подписать контракт,

– рассказал специалист.

Однако этот контракт они будут заключать с частными военными компаниями. То есть такие военные фактически будут наемниками.

"Хотя здесь очень сомнительно, ведь Таджикистан сам находится на грани войны. На месте руководства страны я не знаю, как они собираются отдавать свой мобилизационный ресурс", – рассказал Олег Жданов.

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