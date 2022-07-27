Какими будут обязанности у женщин, которые станут на военный учет
Источник:"Украинская правда"
Минобороны Украины 11 октября 2021 года издало приказ, обязывающий некоторых женщин стать на военный учет. Речь идет о женщинах с профессиями, родственными 14 военно-учетным специальностям.
Разобраться, какими будут обязанности женщин, которые станут на военный учет, пояснил адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак.
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Он пояснил, что законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин. Соответственно, на женщин, которые станут военнообязанными, распространяются те же нормы, что и на военнообязанных мужчин.
Военнообязанные женщины должны:
- Быть на военном учете по месту жительства. При временном выбытии за границу – по месту консульского учета в дипломатических учреждениях Украины.
- Не менять место фактического проживания с момента объявления мобилизации.
- Проходить медосмотр и лечение согласно решениям комиссии по приписке, призывной комиссии или военно-врачебной комиссии.
- Проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять военную обязанность в запасе.
- В семидневный срок прибывать в ТЦКСП для снятия с учета, если женщина меняет место жительства, отправляется в командировку, на обучение, отпуск или лечение за границу более чем на 3 месяца.
- В семидневный срок сообщать об изменении семейного положения, состоянии здоровья, адресах места жительства (нахождения), образовании, местах работы и должности.
- Немедленно уведомлять ТЦКСП (органы СБУ) по месту военного учета о потере военно-учетного документа.
Кроме того, женщины обязаны прибывать по вызову ТЦКСП на сборные пункты, призывные участки в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках и т.п для:
- взятия на военный учет и определения назначения на военное время;
- оформление военно-учетных документов, приписки;
- прохождение медицинского осмотра;
- направление на подготовку;
- призыва на военную службу или на сборы военнообязанных.
Кому нужно будет стать на военный учет
Существует перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных:
- Химия, химические технологии и инженерия; биология;
- Телекоммуникации и радиотехника;
- Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
- Метрология и информационно-измерительная техника;
- Науки о Земле, географии, физике и астрономии;
- Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;
- Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;
- Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
- Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
- Издательство и полиграфия;
- Психология, социальная работа, социальное обеспечение.
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