Какими будут обязанности у женщин, которые станут на военный учет

Минобороны Украины 11 октября 2021 года издало приказ, обязывающий некоторых женщин стать на военный учет. Речь идет о женщинах с профессиями, родственными 14 военно-учетным специальностям.

Разобраться, какими будут обязанности женщин, которые станут на военный учет, пояснил адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак.

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Он пояснил, что законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин. Соответственно, на женщин, которые станут военнообязанными, распространяются те же нормы, что и на военнообязанных мужчин.

Военнообязанные женщины должны:

Быть на военном учете по месту жительства. При временном выбытии за границу – по месту консульского учета в дипломатических учреждениях Украины.

Не менять место фактического проживания с момента объявления мобилизации.

Проходить медосмотр и лечение согласно решениям комиссии по приписке, призывной комиссии или военно-врачебной комиссии.

Проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять военную обязанность в запасе.

В семидневный срок прибывать в ТЦКСП для снятия с учета, если женщина меняет место жительства, отправляется в командировку, на обучение, отпуск или лечение за границу более чем на 3 месяца.

В семидневный срок сообщать об изменении семейного положения, состоянии здоровья, адресах места жительства (нахождения), образовании, местах работы и должности.

Немедленно уведомлять ТЦКСП (органы СБУ) по месту военного учета о потере военно-учетного документа.

Кроме того, женщины обязаны прибывать по вызову ТЦКСП на сборные пункты, призывные участки в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках и т.п для:

взятия на военный учет и определения назначения на военное время;

оформление военно-учетных документов, приписки;

прохождение медицинского осмотра;

направление на подготовку;

призыва на военную службу или на сборы военнообязанных.

Кому нужно будет стать на военный учет

Существует перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных:

Химия, химические технологии и инженерия; биология;

Телекоммуникации и радиотехника;

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

Метрология и информационно-измерительная техника;

Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

Издательство и полиграфия;

Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

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