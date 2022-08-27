Об этом 24 каналу рассказала министр реинтеграции временно оккупированных територий Ирина Верещук. Она также отметила, что если объявлена обязательная эвакуация, то государство обеспечивает всем необходимым – транспортировкой, первой денежной выплатой по прибытию на более безопасную территорию. Речь идет о 2 200 гривен.

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Также есть обеспечение жильем – ОВА обеспечивает места проживания, помогает государство и международные партнеры. Питание и медицинское обеспечение для эвакуированных украинцев также учтено,

– отметила Ирина Верещук.

По словам министра, все медикаменты есть и в достаточном количестве, вчера на совещании этот вопрос обсуждали с руководителями ОВА, которые принимают наших людей – Минздрав обеспечил всеми необходимыми лекарствами.

Подробнее об особенностях обязательной эвакуации: смотрите видео

Обязательная эвакуация из ряда районов Харьковской, Запорожской и Николаевской областей

Обязательная эвакуация может быть объявлена на части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, говорится о конкретных районах, а не обо всей области — это важно.

По словам Верещук, помощь для спасшихся от войны не будет одноразовой. После эвакуации людям помогут оформить справку ВПЛ.

Кроме того, министерство работает над тем, чтобы обеспечить каждую многодетную семью ноутбуком. Это нужно, чтобы дети имели возможность учиться.