Про це 24 каналу розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих областей Ірина Верещук. Вона також зазначила, якщо оголошена обов'язкова евакуація, то держава забезпечує всім необхідним – транспортування, перша грошова виплата по прибутті на більш безпечну територію, мовиться про 2 200 гривень.

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Також є забезпечення житлом – ОВА забезпечує місця для проживання, допомагає держава та міжнародні партнери. Харчування та медичне забезпечення для евакуйованих українців також враховане,

– зазначила Ірина Верещук.

За словами міністерки, усі медикаменти є і у достатній кількості, вчора на нараді це питання обговорювали із керівниками ОВА, які приймають наших людей – МОЗ забезпечив усіма потрібними ліками.

Детальніше про особливості обов'язкової евакуації: дивіться відео

Обов'язкова евакуація із низки районів Харківської, Запорізької та Миколаївської областей

Обов'язкову евакуацію можуть оголосити на частині Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, мовиться про конкретні райони, а не про усю область, це важливо.

За словами Верещук, допомога для тих, хто врятувався від війни, не буде одноразовою. Після евакуації людям допоможуть оформити довідку ВПО.

Крім цього, міністерство працює над тим, щоб забезпечити кожну багатодітну сім'ю ноутбуком. Це потрібно, щоб діти мали можливість навчатися.