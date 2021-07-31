Обязательная вакцинация медиков: в Венгрии усиливают борьбу с COVID-19
Источник:Hungary Today
В Венгрии вводят обязательную вакцинацию для медиков. Власти страны уже выдали соответствующий указ.
Принудительная вакцинация начнется с 15 августа. У медработников будет 15 дней, до 1 сентября, чтобы сделать первую прививку от коронавируса.
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В Венгрии принудительно будут вакцинировать медиков
С начала сентября власти обещают принять меры к тем, кто не вакцинируется. По данным министерства здравоохранения Венгрии, большинство медиков уже сделали прививки от COVID-19 и лишь небольшой процент работников медучреждения не иммунизирован.
Как пояснили в администрации Виктора Орбана, премьера Венгрии, власти пошли на обязательные прививки медиков, потому что они находятся в постоянном контакте с больными и затем подвергают опасности и себя, и своих пациентов.
Коронавирус в Венгрии: последние новости
- По состоянию на 31 июля в Венгрии коронавирусом болеtт более чем 31 тысяча граждан.
- Болезнь унесла жизни 30 тысяч венгров.
- В Венгрии принято 6 вакцин против COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing и Sputnik V.
- Более 5,4 миллиона человек в Венгрии полностью вакцинированы.
Коронавирус в Венгрии на 31 июля / Графика Минфина