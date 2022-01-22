Обязательно провозгласим Акт объединения в Крыму и в Донецке, – Зеленский

Владимир Зеленский 22 января принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню соборности в Запорожье. Президент Украины выразил уверенность, что украинцы провозгласят новый "Акт объединения " на временно оккупированных территориях.

Об этом президент сказал в выступлении во время открытия первой части крупнейшего моста в Украине.

Важно Зеленский в День Соборности прибыл в Запорожье и стал в "живую цепь" на самом высоком мосту

Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинцы обязательно провозгласят новый "Акт объединения" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Более 100 лет назад был провозглашен "Акт объединения". Объединившиеся веками оторванные друг от друга части единой Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И, к сожалению, довольно долго – уже 8-й год. Но для нас это время как столетие. И я знаю, что мы точно будем вместе,

– сказал президент.

Он уверен, что произойдет это не через столетие, а как можно скорее.

"В Донецке, в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый "Акт объединения", и будем отмечать его каждый год", – заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что в будущем украинцы обязательно появятся новые традиции. Он напомнил, как в 1990 году более миллиона украинцев в знак объединения и соборности взялись за руки, создав непрерывную живую цепь единства.

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