Облака накрыли заснеженные горы: захватывающее фото морозного утра на вершине Карпат

На карпатской горе Поп Иван Черногорский утром 22 ноября температура воздуха опустилась до -6 градусов. Мороз и ветер образовали на вершине снежные фигуры.

Утром на горе было ясно. Ветер дул западный со скоростью 11 метров в секунду.

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Кстати, уже 23 ноября температура воздуха на вершине опустится еще ниже – до -11 градусов.



На горе Поп Иван солнечно и снежно / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Накануне в Карпатах выпал метр снега

20 ноября в украинские горы пришла настоящая зимняя сказка. На вершине Поп Иван выпал метр снега, а видимость составляла всего 50 метров. Местные жители делились в сети увлекательными фотографиями погоды. Кстати, первый снег в Карпатах выпал еще в сентябре.

19 ноября горные трассы Закарпатья замело так, что спасателям пришлось расчищать дороги и обрабатывать их специальными средствами от гололеда.

В Украину идет похолодание

Синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что с 23 ноября погода в Украине начнет существенно меняться. Местами температура воздуха опустится до -10 градусов. Во всех регионах, кроме южных, прогнозируют мокрый снег и дождь.

Однако холода продлятся недолго. Уже с 26 ноября столбики термометров взлетят вверх.