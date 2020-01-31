Учетную ставку снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев

Учетную ставку снова снизили, теперь до 11%. Это повлияет на кредиты, депозиты и ипотеку, инфляцию и даже курс гривны. Что такое учетная ставка и как она повлияет на жизнь украинцев, читайте в материале 24 канала.

С 31 января 2020 года учетную ставку снизят до 11% годовых. В Нацбанке ожидают, что инфляция будет низкой в ​​течение почти всего года. И увеличится до 4,8% осенью.

Мы решили продолжать смягчение монетарной политики чтобы сохранить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост,

– заявил на пресс-брифинге глава Нацбанка Яков Смолий.

Почему учетная ставка важна для каждого украинца?

Учетная ставка – это монетарный инструмент. Она касается многих украинцев, ведь именно от нее зависит процент на кредиты и депозиты, ипотеку, уровень инфляции и курс гривны.

Учетная ставка является базовой. Сейчас ее снизили до 11%. То есть под этот процент Центральный банк (в Украине – Нацбанк) одалживает деньги коммерческим банкам. Те, в свою очередь, добавляют к этому проценту свои проценты, под которые одалживают деньги населению и бизнесу. То есть первое на что влияет учетная ставка – это кредиты. Если судить по этому, то людям лучше, чтобы учетная ставка была ниже. Однако учетная ставка не единственное, что влияет на кредиты. В Украине низкая защита прав кредиторов. Это заставляет банки перестраховываться и ставить выше проценты.

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Депозиты также зависят от учетной ставки. Чем она выше – тем выше проценты под депозит. Теперь при снижении учетной ставки в Украине можно ожидать более низкие проценты на депозиты в банках. Все просто: если учетная ставка высока – люди экономят и кладут деньги на депозиты, если учетная ставка низкая – людям выгодно брать кредиты и это стимулирует экономику. В начале 2020 ставка на депозиты в среднем была 13,97%.

Банки усвоили, что в 2020 году учетная ставка будет снижаться и стали предлагать клиентам маленькие ставки по депозитам. Этот тренд продолжится, и к концу 2020 средняя ставка по депозиту может быть на уровне 11-11,5%,

– рассказывает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Курс гривны зависит от учетной ставки. Ставка на ОВГЗ (облигации внутригосударственного займа) ориентируется на учетную ставку. При ее снижении могут снизить проценты под ОВГЗ. А это может уменьшить приток иностранных инвесторов, которых интересовали выгодные условия. Именно они стали одной из причин укрепления гривны в 2019.

Ипотека. Глава НБУ ранее говорил, что чтобы удешевить ипотеку до 12-13% нужно уменьшить учетную ставку до 8-9%. Но проблема не только в этом. Рынок непрозрачен и недостаточно регулируем. Это создает дополнительные риски и соответственно препятствует снижению ипотеки.

Дойти до 10-11% по ипотеке в этом году – очень амбициозная, но очень важная задача. Мы с Нацбанком над этим работаем. При инфляции 4% это вполне реалистично,

– Алексей Гончарук, премьер-министр Украины.

Низкая или высокая учетная ставка: что лучше?

При высокой учетной ставке растут проценты на кредит, поэтому банки выдают их меньше населению и бизнесу. Уменьшается спрос. Соответственно замедляется экономический рост. Но положительной стороной является снижение инфляции. Хотя стоит отметить, что слишком низкая инфляция замедляет развитие экономики.

Что такое инфляция?

Инфляция – это обесценивание денег и уменьшение покупательной способности, когда стоимость продуктов/услуг растет. Инфляция не обязательно негативное явление. Она нужна для экономики страны, поскольку это стимулирует инвестиции и развитие в целом. Нормальный уровень инфляции в пределах 2-4%. В Украине в 2019 году инфляция была на уровне 4,1%. Это шестилетний минимум, которого не ожидал даже Нацбанк.

При низкой учетной ставке все наоборот. Банки выдают больше кредитов для населения и бизнеса. Увеличивается спрос. Экономическое развитие ускоряется. Но отрицательной стороной является увеличение инфляции. Если инфляция увеличится, то гривна вновь может упасть и доллар относительно нее начнет расти.

Почему изменяют учетную ставку?

Учетная ставка – это один из монетарных инструментов. Грубо говоря она устанавливает ориентир относительно стоимости денег. Именно она сдерживает инфляцию. При высоком уровне инфляции учетную ставку поднимают, то есть стоимость денег повышают. В 2015 учетную ставку повысили до 30%. Все из-за высокой инфляции – 43,3%.

Однако не только инфляция является причиной для увеличения учетной ставки. Это часто политические причины, а именно неудачные переговоры с МВФ, двойные выборы в 2019 или частое повышение минимальной зарплаты. Таким образом Нацбанк защищает экономику от неожиданных рисков.

Сейчас инфляция на низком уровне – 4,1%. Нацбанк в начале года установил желаемый ориентир в 5 ± 1%. Его хотели достичь только в конце 2020. То есть низкий уровень инфляции превысил все ожидания Центрального банка. Поэтому настало удобное время для того, чтобы снизить учетную ставку.

Чем опасна дефляция?

Условно, это процесс, когда ценность денег возрастает, то есть противоположный инфляции. В декабре в Украине была дефляция. Это может иметь негативные экономические последствия. Рассмотрим гипотетическую ситуацию. Предприятие изготовило продукты, ожидая продать их за одну цену, но из-за дефляции вынуждено продавать дешевле чтобы сбыть продукт. Прибыли меньше, нечем платить работникам, поэтому зарплаты снижают, а штат работников сокращают.

При снижении учетной ставки, вероятно, вырастет доллар по отношению к гривне. Хотя учетная ставка с опозданием влияет на инфляцию, примерно через 9 месяцев. Именно через три квартала в Нацбанке предусматривают рост инфляции до 4,8%. Это будет полезно для государства. Сейчас инвесторы активно заходят на наш рынок, потому что видят возможность заработать. При стабильной экономике проценты под облигации ниже и не так привлекательны для инвесторов. Плюс более дешовая гривна выгодна для экспортеров, поскольку украинские товары и услуги становятся более конкурентными на международном рынке.

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Высока ли учетная ставка в Украине?

Да. Даже сейчас после очередного уменьшения учетной ставки, она все еще высокая по сравнению с другими государствами. Выше только в Аргентине, Венесуэле, Пакистане и нескольких африканских и азиатских странах. В США учетная ставка 2,25%, а в Европейском Союзе 0,25%.

Однако несмотря на укрепление гривны в 2019 экономическая ситуация в Украине все еще нестабильна, а угроза роста инфляции реальна. Экономисты называют укрепление гривны аномальным, которое произошло из-за стечения таких обстоятельств как переводы средств заробитчан, инвестиций иностранцев в облигации и урожая и одновременно роста на них цен на международном рынке.

Несмотря на довольно жесткие условия, инфляцию не удавалось "охладить" ниже 8% с июля 2018 по август 2019, пока не произошло нетипичной для осени значительной ревальвации гривны. Таким образом, пока сложно с уверенностью утверждать, что ситуация с инфляцией полностью под контролем НБУ ,

– считает Михаил Ребрик, эксперт по макроэкономике.

Поэтому такой уровень учетной ставки в Украине пока что оправдан. Нельзя делать поспешных изменений без уверенности последствий для экономики.