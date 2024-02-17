В Молдове нашли обломки еще одного "Шахеда": где их обнаружили

На территории соседней Молдовы снова обнаружили обломки БпЛА типа "Шахед". Пограничная полиция страны рассказала, где именно нашли эти фрагменты беспилотника.

Ранее сообщалось о том, что в Молдове возле границы нашли обломки ударных дронов нашли обломки ударных дронов-камикадзе. Их обнаружили после того, как Россия атаковала Одесскую область "Шахедами" в ночь с 9 на 10 февраля.

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В Молдове нашли обломки еще одного "Шахеда"

В Молдове обнаружили новые обломки "Шахеда" примерно в том же месте, что и найденные в минувшие выходные.

Известно, что во второй половине дня 17 февраля в Вулканештском районе Молдовы, на юге страны, возле села Новая Этулия нашли новые фрагменты, похожие на обломки "Шахеда".



На территории Молдовы нашли обломки еще одного "Шахеда" / Фото Пограничная полиция Молдовы

Информацию передали компетентным органам, доступ в район, где обнаружили обломки беспилотника, ограничен,

– сообщили в Пограничной полиции.

Так, фрагменты беспилотника нашли примерно в 5 километрах от границы села и в 2 километрах от границы с Украиной.



Фрагменты БпЛА типа "Шахед" нашли в Молдове / Фото Пограничная полиция Молдовы

Этот район расположен к северу от озера Кагул, что в пределах Украины, примерно на одинаковом расстоянии от украинских Болграда и Рени.

Что известно о предварительно найденных обломках российского беспилотника