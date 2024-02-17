В Молдове нашли обломки еще одного "Шахеда": где их обнаружили
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На территории соседней Молдовы снова обнаружили обломки БпЛА типа "Шахед". Пограничная полиция страны рассказала, где именно нашли эти фрагменты беспилотника.
Ранее сообщалось о том, что в Молдове возле границы нашли обломки ударных дронов нашли обломки ударных дронов-камикадзе. Их обнаружили после того, как Россия атаковала Одесскую область "Шахедами" в ночь с 9 на 10 февраля.
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В Молдове нашли обломки еще одного "Шахеда"
В Молдове обнаружили новые обломки "Шахеда" примерно в том же месте, что и найденные в минувшие выходные.
Известно, что во второй половине дня 17 февраля в Вулканештском районе Молдовы, на юге страны, возле села Новая Этулия нашли новые фрагменты, похожие на обломки "Шахеда".
На территории Молдовы нашли обломки еще одного "Шахеда" / Фото Пограничная полиция Молдовы
Информацию передали компетентным органам, доступ в район, где обнаружили обломки беспилотника, ограничен,
– сообщили в Пограничной полиции.
Так, фрагменты беспилотника нашли примерно в 5 километрах от границы села и в 2 километрах от границы с Украиной.
Фрагменты БпЛА типа "Шахед" нашли в Молдове / Фото Пограничная полиция Молдовы
Этот район расположен к северу от озера Кагул, что в пределах Украины, примерно на одинаковом расстоянии от украинских Болграда и Рени.
Что известно о предварительно найденных обломках российского беспилотника
- Фрагменты ударных БпЛА нашли в воскресенье утром после того, как Россия атаковала Одесскую область "Шахедами" в ночь с 9 на 10 февраля.
- Обломки БпЛА обнаружили неподалеку от села Этулия Вулканештского района. Этот населенный пункт расположен возле молдавско-украинской границы.
- Тогда же сообщили, что риска или опасности для населения нет. Известно, что власти сразу приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка.
- В Пограничной полиции заявили, что "есть подозрение, что обнаруженные обломки дрона является одним из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой".
- На этот инцидент отреагировала и президент Молдовы Майя Санду. Она отметила, что война России против Украины – снова вплотную к Молдове. "Обнаружение сегодня обломков беспилотника Shahed на юге Молдовы служит еще одним ярким напоминанием о мрачной реальности, с которой мы сталкиваемся. Агрессия России ставит под угрозу весь континент", – написала она.