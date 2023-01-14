Обломки российской ракеты упали на территорию Музея Пирогово в Киевской области
Источник:Александр Ткаченко
Российские оккупанты утром 14 января атаковали Украину ракетами. Защитники украинского неба блестяще разрушают планы врага.
Новость сообщил Александр Ткаченко. Он отметил, что очередная суббота началась с террористической атаки на Киев.
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Обломки сбитой ракеты упали на территорию Музея Пирогово. К счастью, никто не пострадал. На место оперативно прибыли все службы: полиция, военные, скорые,
– заявил Ткаченко.
Он опубликовал кадры с места инцидента.
Обломки ракеты / Александр Ткаченко
Что говорят в музее
В музее рассказали, что, к счастью, никто не пострадал. Люди очень оперативно отреагировали на сообщения о тревоге и перешли в укрытие гражданской защиты. К сожалению, обломки начали лететь за несколько минут до того, как сообщили об угрозе.
Враг испортил прекрасное зимнее утро. В то же время, к счастью, никаких последствий для ценных экспонатов не было. Музей обратился в полицию и ГСЧС. Все обломки собрали. Их идентифицируют.
В Музее в Пирогово упали обломки ракеты, сбитой защитниками украинского неба. Это произошло вдали от домов.