Крыша, стены и перекрытия на 800 квадратах: в ОВА рассказали о масштабах разрушения института
Источник:Максим Козицкий
Во Львове обломки вражеских "Шахедов" повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.
О масштабах разрушений по состоянию на утро 19 июня рассказал руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он отметил, что Россия воюет с мирными жителями, с учеными.
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"Обломки вражеских беспилотников во Львове повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок", – отметил Козицкий.
Он уточнил, что в результате падения обломков БПЛА разрушена крыша, стены и перекрытия 2 этажа здания ориентировочно на площади 800 квадратных метров.
Здание фактически разрушено
Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что зафиксированы разрушения на этом объекте. Он также опубликовал фото с места атаки.
"Фиксируем еще одно разрушение в результате ночной атаки "Шахедов". Научно-исследовательский институт во Львове", – отметил Садовый.
Последствия атаки "Шахедов" на Львов / Фото из телеграма Андрея Садового
Повреждено здание научно-исследовательского Института / Фото из телеграма Андрея Садового
Последствия падения обломков в области
- В Малехове повреждены многоэтажный жилой дом и офисное здание. В частном секторе выбиты окна в 5 зданиях.
- Из-за попадания вражеского беспилотника в Малехове Львовской общины ранения получили двое мужчин 47 и 70 лет.