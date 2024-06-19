Крыша, стены и перекрытия на 800 квадратах: в ОВА рассказали о масштабах разрушения института

Во Львове обломки вражеских "Шахедов" повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

О масштабах разрушений по состоянию на утро 19 июня рассказал руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он отметил, что Россия воюет с мирными жителями, с учеными.

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"Обломки вражеских беспилотников во Львове повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок", – отметил Козицкий.

Он уточнил, что в результате падения обломков БПЛА разрушена крыша, стены и перекрытия 2 этажа здания ориентировочно на площади 800 квадратных метров.

Здание фактически разрушено

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что зафиксированы разрушения на этом объекте. Он также опубликовал фото с места атаки.

"Фиксируем еще одно разрушение в результате ночной атаки "Шахедов". Научно-исследовательский институт во Львове", – отметил Садовый.



Последствия атаки "Шахедов" на Львов / Фото из телеграма Андрея Садового



Повреждено здание научно-исследовательского Института / Фото из телеграма Андрея Садового

Последствия падения обломков в области

В Малехове повреждены многоэтажный жилой дом и офисное здание. В частном секторе выбиты окна в 5 зданиях.

Из-за попадания вражеского беспилотника в Малехове Львовской общины ранения получили двое мужчин 47 и 70 лет.

. Во время первой ночной тревоги, которая длилась с 02:32 по 03:35, в воздушное пространство Львовщины зашли 4 российских дрона. Через час область пытался атаковать еще один "Шахед". Все 5 вражеских целей удалось уничтожить.