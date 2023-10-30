Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу о работе Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. М. С. Бокариуса".

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За время войны эксперты научились с первого взгляда определять, каким типом вооружения был тот или иной обломок. Более того, встречаются очень мелкие элементы или образцы нового оружия, поэтому приходится проводить чрезвычайную работу по распознаванию.

Так, украинские специалисты приобретают уникальный опыт, которого не имеет никто в мире.

"Работы стало примерно на два порядка больше, чем до (полномасштабной – 24 Канал) войны. Теперь на руках у ведущих экспертов тысяча — полторы исследований. Они очень разнообразны, сложны, комплексны", – отметил Виталий Никитюк, заведующий сектором исследований оружия Института судебных экспертиз.

Почему важно исследовать обломки российского оружия

Прежде всего, украинская судэкспертиза приближает правосудие для оккупантов. Остатки их оружия являются неопровержимым доказательством преступлений против украинского населения.

Кроме того, не менее важно понимать, насколько развивается или модифицируется российское вооружение. Таким способом украинское командование будет иметь представление о текущем состоянии оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора для дальнейшего планирования военных действий.

Украинские судэксперты проводят уникальные исследования по российскому оружию: смотрите видео 24 Канала

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