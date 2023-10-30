Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу про роботу Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса".

Читайте також Росія будує військові заводи по всій країні: партизани знайшли ще один з виробництва ракет

За час великої війни експерти навчились з першого погляду визначати, яким типом озброєння був той чи той уламок. Ба більше, трапляються дуже дрібні елементи або зразки нової зброї, тому доводиться проводити надзвичайну роботу з розпізнання.

Так, українські фахівці здобувають унікальний досвід, якого не має ніхто у світі.

"Роботи стало приблизно на два порядки більше, ніж до (повномасштабної – 24 Канал) війни. Тепер на руках у провідних експертів тисяча — півтори досліджень. Вони дуже розмаїті, складні, комплексні", – зазначив Віталій Нікітюк, завідувач сектору досліджень зброї Інституту судових експертиз.

Чому важливо досліджувати уламки російської зброї

Передусім українська судекспертиза наближає правосуддя для окупантів. Залишки їхньої зброї становлять неспростовний доказ злочинів проти українського населення.

Крім того, не менш важливо розуміти, наскільки розвивається чи модифікується російське озброєння. У такий спосіб українське командування матиме уявлення про поточний стан оборонно-промислового комплексу країни-агресорки для подальшого планування воєнних дій.

Українські судексперти проводять унікальні дослідження щодо російської зброї: дивіться відео 24 Каналу

Росіяни продовжують обстрілювати Україну: останні новини