Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що у звичайному режимі в України все нормально. Подальший стан нашої енергосистеми багато в чому залежатиме від російських атак ракетами та дронами.

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Чи готова України до обстрілів

Політик наголосив, що Україна готова до цієї зими. Вона має достатню кількість енергетичних ресурсів. Обладнання, яке пошкодили російські окупанти, відремонтували та замінили. На випадок нових російських атак держава також має резервний запас обладнання для швидкого відновлення.

За його словами, окупантам буде набагато складніше поцілити по наших електростанціях чи підстанціях та зруйнувати їх. Герус зауважив, що у 2023 році Україна має набагато кращу систему ППО, ніж минулого року. Однак, якщо російські обстріли будуть успішними, то в певних регіонах з'являться проблеми, які треба буде оперативно усунути.

Коли можуть початися атаки Росії на енергетику

Герус припустив, що російські окупанти, ймовірно, накопичують ракети та дрони. Він зауважив, що в цьому випадку складно спрацювати на випередження.

Він нагадав, що минулого року загарбники почали обстрілювати наші енергетичні об'єкти 10 жовтня. На його думку, у 2023 році окупанти почнуть обстріли, коли температура впаде до 0 градусів. Адже в цей час зростає навантаження на нашу енергетичну систему.

Держслужбовець повідомив, що майже до середини листопада очікується відносно тепла погода. Після цього можуть початися перші морози. Він назвав другу половину листопада особливим періодом ризику.

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