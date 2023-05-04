Тревогу в украинской столице объявили в 20.00. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

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Впоследствии стало известно, что защитники украинского неба сбили вражеский беспилотник. Его обломки рухнули в Соломенском районе вблизи железнодорожного вокзала.

Подробности от Кличко

Виталий Кличко рассказал детали. Он подчеркнул, что по состоянию на 21:44 возгорание уже ликвидировано.

В Соломенском районе спасатели ликвидировали возгорание на первом этаже 4 этажного здания ТЦ. В результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекло на площади до 150 квадратных метров,

– говорится в сообщении.

Мэр Киева подчеркнул, что, к счастью, нет пострадавших.

Важно! Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно может спасти вашу жизнь.