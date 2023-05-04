Тревогу в украинской столице объявили в 20.00. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Обратите внимание В Киеве во время тревоги услышали взрывы: сработала ПВО
Впоследствии стало известно, что защитники украинского неба сбили вражеский беспилотник. Его обломки рухнули в Соломенском районе вблизи железнодорожного вокзала.
Подробности от Кличко
Виталий Кличко рассказал детали. Он подчеркнул, что по состоянию на 21:44 возгорание уже ликвидировано.
В Соломенском районе спасатели ликвидировали возгорание на первом этаже 4 этажного здания ТЦ. В результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекло на площади до 150 квадратных метров,
– говорится в сообщении.
Мэр Киева подчеркнул, что, к счастью, нет пострадавших.