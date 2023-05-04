Тривогу в українській столиці оголосили о 20:00. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

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Згодом стало відомо, що захисники українського неба збили ворожий безпілотник. Його уламки впали у Солом'янському районі поблизу залізничного вокзалу.

Деталі від Кличка

Віталій Кличко розповів деталі. Він наголосив, що станом на 21:44 загоряння вже ліквідували.

У Солом'янському районі рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі 4 поверхової будівлі ТЦ. Внаслідок ураження уламків літального апарату вибуховою хвилею зруйновані декоративні зовнішні елементи будівлі та скло на площі до 150 метрів квадратних,

– мовиться у повідомленні.

Мер Києва наголосив, що, на щастя, немає постраждалих.

Важливо! Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно може врятувати ваше життя.