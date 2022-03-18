Обломки сбитой ракеты попали в дом в Киеве: фото масштабных разрушений
Утром 18 марта украинская противовоздушная оборона сбила ракету российских захватчиков. Однако ее остатки попали в жилой дом Подольского района и вызвали пожар.
В результате 5-этажный жилой дом, в который попали обломки ракеты, получил сильные разрушения, сообщает 24 канал.
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Последствия попадания в дом обломков ракеты
В результате попадания обломков сбитой ракеты в жилом доме Подольского района вспыхнул пожар. Там загорелись квартиры с 1 по 3 этаж.
Спасатели ликвидировали пожар, однако здание стало непригодным для проживания.
Последствия попадания обломков ракеты в здание в Киеве: Фото Екатерины Гаценко, 24 канал
Обстрел 5-этажки на Подоле: что известно
Россияне 18 марта, примерно в 08:00, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили обстрел территории жилой застройки в Киеве. Обломки ракеты попали в 5-этажный жилой дом в Подольском районе. В целом повреждения получили 6 жилых домов, детский сад и школа.
В результате атаки врага 1 человек погиб, 19 пострадали (среди них 4 детей) и 98 человек были эвакуированы. Спасательные работы продолжаются, так что количество пострадавших может увеличиться.
Столичная прокуратура начала расследование по факту нарушения обычаев войны и умышленного убийства.
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