Как выглядят новогодние праздники в Украине: польское издание Wprost тронуло обложкой из ВСУ

В то время, когда весь мир радуется новогодним праздникам, в Украине есть более глобальные проблемы. Польское трогательное издание показало, как украинцы в этом году будут праздновать Рождество.

Польский еженедельник Wprost вышел с обложкой, на которой украинские военные обеспечивают покой семьям перед новогодними праздниками.

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Трогательная обложка об украинском Рождестве

Издание рассказало о преступлениях российских военных в Украине и непростом украинском Рождестве.

Рождество – идеальное время для того, чтобы мы перестали жалеть себя из-за инфляции, PiS и других проблем, которые якобы мучают нас. На самом деле мы живем как пончики в масле по сравнению с тем, что чувствуют все вокруг нас,

– пишет Якуб Мельник.

В Wprost отметили, что российская агрессия унесла жизни многих украинцев. "Во время праздников в жизни многих украинцев царит тишина. Тишина, ощутимым следом которой будет пустое место за столом", – говорится в публикации.



Как выглядит обложка / Фото Wprost

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