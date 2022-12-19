Как выглядят новогодние праздники в Украине: польское издание Wprost тронуло обложкой из ВСУ
Источник:Wprost
В то время, когда весь мир радуется новогодним праздникам, в Украине есть более глобальные проблемы. Польское трогательное издание показало, как украинцы в этом году будут праздновать Рождество.
Польский еженедельник Wprost вышел с обложкой, на которой украинские военные обеспечивают покой семьям перед новогодними праздниками.
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Трогательная обложка об украинском Рождестве
Издание рассказало о преступлениях российских военных в Украине и непростом украинском Рождестве.
Рождество – идеальное время для того, чтобы мы перестали жалеть себя из-за инфляции, PiS и других проблем, которые якобы мучают нас. На самом деле мы живем как пончики в масле по сравнению с тем, что чувствуют все вокруг нас,
– пишет Якуб Мельник.
В Wprost отметили, что российская агрессия унесла жизни многих украинцев. "Во время праздников в жизни многих украинцев царит тишина. Тишина, ощутимым следом которой будет пустое место за столом", – говорится в публикации.
Как выглядит обложка / Фото Wprost
В Украине установили символические новогодние елки
- Около двух месяцев в столице шли дискуссии о том, актуально ли в военное время устанавливать новогоднюю елку. Наконец, праздничное настроение победило и по состоянию на субботу, 17 декабря, главную елку страны смонтировали и даже на время засветили.
- Официальная церемония открытия состоится 19 декабря. В этом году главная елка страны – искусственная. Ее высота составит 12 метров. Елку украсили энергосберегающими гирляндами.
- В канун Дня Николая во Львове официально "зажгли" праздничную елку. Разместили красавицу на традиционном месте – напротив Оперного театра.
- Елку городу передало предприятие "Рассвет". В городском совете сообщали, что его планировали срезать. Дерево росло на теплотрассе, поэтому его корни уничтожали сети. Как выглядит новогодняя елка во Львове – смотрите по ссылке.