Администрация Дональда Трампа изменила внешнюю политику США, в частности, в подходе к российской агрессии против Украины. Россию больше не называют агрессором, с Путиным заигрывают и пытаются договориться. Зато, всю вину за самую кровопролитную войну в Европе 21 века перекладывают на Джо Байдена и Владимира Зеленского, передает 24 Канал.

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Жуткая обложка

Следует также вспомнить и американские споры со странами Европы. США дали понять союзникам, что те сами должны позаботиться о своей безопасности.

На фоне раздора и недоразумения между извечными партнерами в сети начали активно распространять якобы новую обложку популярного американского издания Time. Изображение ярко демонстрирует то, что России удается заставить петь Белый дом под свою дудку.

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Впоследствии, оказалось, что обложка совсем не новая. Она относится к 2017 году. Напомним, что именно в том году начался первый срок президентства Дональда Трампа. Уже тогда журналисты выискивали его связь с Кремлем.

Обложка журнала за май 2017 года / Скриншот

К слову, недавно официальный аккаунт Белого дома опубликовал на своей странице фейковую обложку журнала Time. На ней изображен президент США Дональд Трамп с короной. До этого американский лидер в соцсетях назвал себя "королем".