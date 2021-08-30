"Обмазываются г***м": Россия запретила въезд стендап-комику за шутку о русских

В министерстве внутренних дел России признали пожизненно нежелательным пребывание в стране стендап-комика Идрака Мирзализаде. Решение в отношении гражданина Беларуси обнародовали в понедельник, 30 августа.

По информации российского ведомства, в публичном выступлении Мирзализаде допустил высказывания, которые "разжигают ненависть и неприязнь" к русским и "унижают их человеческое достоинство". Поэтому его пребывание в России "угрожает общественному порядку и правам других лиц".

К теме Вести Кремля: У робота FEDOR появился конкурент

Административный арест на 10 суток

Таганский райсуд Москвы 9 августа также вынес решение об административном аресте комика на 10 суток. Осудили его за разжигание ненависти и вражды после шутки о загрязненный русскими матрас.

Мирзализаде в эфире юмористической программы высмеивал ксенофобию в России. Комик рассказал историю из жизни, как он снимал квартиру с очень грязным матрасом. Мужчина пошутил, что "русские обмазываются г***м и ложатся спать".

Кто такой Идрак Мирзализаде?

Белорусский комик, по национальности талыш. Выступает с авторскими шутками с 2013 года. В марте 2021 получил вид на жительство в России. Друзья комика не знают, где он находится. Одни утверждают, что он вернулся в Беларусь, другие – что он "не в России и не в Беларуси", но в безопасности.

Упомянутая шутка многим в России не понравилась. Прокуратура отметила "унижение группы лиц", а простые россияне ему неоднократно угрожали и даже напали на мужчину в центре Москвы в конце июня 2021 года.

Во время судебного заседания 9 августа Мирзализаде своей вины не признал. Однако уже после освобождения из-под ареста он публично извинился перед всеми, кого могла обидеть его шутка.

Мирзализаде не признал вины в суде: смотрите видео агентства "Москва"

Публичные лица в России: курьезные новости