"Обмазываются г***м": Россия запретила въезд стендап-комику за шутку о русских
Источник:DW
В министерстве внутренних дел России признали пожизненно нежелательным пребывание в стране стендап-комика Идрака Мирзализаде. Решение в отношении гражданина Беларуси обнародовали в понедельник, 30 августа.
По информации российского ведомства, в публичном выступлении Мирзализаде допустил высказывания, которые "разжигают ненависть и неприязнь" к русским и "унижают их человеческое достоинство". Поэтому его пребывание в России "угрожает общественному порядку и правам других лиц".
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Административный арест на 10 суток
Таганский райсуд Москвы 9 августа также вынес решение об административном аресте комика на 10 суток. Осудили его за разжигание ненависти и вражды после шутки о загрязненный русскими матрас.
Мирзализаде в эфире юмористической программы высмеивал ксенофобию в России. Комик рассказал историю из жизни, как он снимал квартиру с очень грязным матрасом. Мужчина пошутил, что "русские обмазываются г***м и ложатся спать".
Кто такой Идрак Мирзализаде?
Белорусский комик, по национальности талыш. Выступает с авторскими шутками с 2013 года. В марте 2021 получил вид на жительство в России. Друзья комика не знают, где он находится. Одни утверждают, что он вернулся в Беларусь, другие – что он "не в России и не в Беларуси", но в безопасности.
Упомянутая шутка многим в России не понравилась. Прокуратура отметила "унижение группы лиц", а простые россияне ему неоднократно угрожали и даже напали на мужчину в центре Москвы в конце июня 2021 года.
Во время судебного заседания 9 августа Мирзализаде своей вины не признал. Однако уже после освобождения из-под ареста он публично извинился перед всеми, кого могла обидеть его шутка.
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