Обмеление Шацких озер на Волыни: против чиновников возбудили уголовное дело

Волынская полиция расследует действия местных чиновников, которые могли привести к обмелению Шацкие озера. Действия чиновников на пользу могли привести к резкому падению уровня воды, в частности в одном из крупнейших озер Украины – Свитязь.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

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Согласно данным правоохранителей, чиновники Госэкоинспекции не оценили, какое влияние на озера имеет незаконная деятельность предприятий рядом.

Одно из таких предприятий построило неподалеку искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 гектаров без соответствующих на это документов и осуществляет из них водозабор для полива саженцев голубики на площади более 150 гектаров.

В прокуратуре отметили, что должностные лица Госэкоинспекции даже не подали в суд для прекращения этой незаконной деятельности.

По данному факту полиция возбудила дело по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. В ведомстве отметили, что расследование находится на особом контроле прокуратуры Волыни.

Смотрите видео о том, как мелеет самое большое озеро Украины – Свитязь:

Подробнее о том, какие пагубные последствия может иметь обмеление Свитязя и что планируют чиновники, чтобы это предотвратить – в материале 24 канала.