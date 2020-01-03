00:52
4 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ленка "Зоркий Глаз" и украинские ракеты. Шамана в президенты
      Вєсті Кремля
      20:56, 3 января
      Вести.UA. Жир: Дух Януковича в Дубинском. Труханов спалился
      Вєсті.UA
      19:16, 3 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Обмеление Шацких озер на Волыни: против чиновников возбудили уголовное дело

      87 Читати новину українською
      Шацкие озера на Волыни / vol.gp.gov.ua

      Волынская полиция расследует действия местных чиновников, которые могли привести к обмелению Шацкие озера. Действия чиновников на пользу могли привести к резкому падению уровня воды, в частности в одном из крупнейших озер Украины – Свитязь.

      Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

      Следует знать: Почему Свитязь мелеет: объяснение Шацкого природного парка

      Согласно данным правоохранителей, чиновники Госэкоинспекции не оценили, какое влияние на озера имеет незаконная деятельность предприятий рядом.

      Одно из таких предприятий построило неподалеку искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 гектаров без соответствующих на это документов и осуществляет из них водозабор для полива саженцев голубики на площади более 150 гектаров.

      В прокуратуре отметили, что должностные лица Госэкоинспекции даже не подали в суд для прекращения этой незаконной деятельности.

      По данному факту полиция возбудила дело по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. В ведомстве отметили, что расследование находится на особом контроле прокуратуры Волыни.

      Смотрите видео о том, как мелеет самое большое озеро Украины – Свитязь:

       

      Подробнее о том, какие пагубные последствия может иметь обмеление Свитязя и что планируют чиновники, чтобы это предотвратить – в материале 24 канала.

      Блюда на Святвечер: рецепт узвара из сухофруктов
      3 января
      1118
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Коррупция Новости Луцка Экология Волынь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 3 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      3 января , 22:47 Во сколько нужно лечь спать, чтобы выспаться: таблица
      Едуард Хомченко 2222
      3 января , 22:33 Главные новости 3 января: новый "слив" из кабинета Трубы, поездки нардепов в ОАЭ, дело Арбузова
      Ірина Кошанська 177
      3 января , 21:49 Зеленский может не чувствовать, что идет по сценарию Авакова, – Лещенко
      Олена Трибушна 136
      3 января , 21:36 Канал для оккупированных территорий будет рассказывать, куда движется Украина, – Трибушная
      Ірина Кошанська 152
      3 января , 20:30 Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону
      Анатолій Максимов 718
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук