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      Обміління Шацьких озер на Волині: проти чиновників відкрили кримінальну справу

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      Шацькі озера на Волині / vol.gp.gov.ua

      Волинська поліція розслідує дії місцевих чиновників, які могли призвести до обміління Шацьких озер. Дії чиновників на користь могли призвести до різкого падіння рівня води, зокрема в одному з найбільших озер України — Світязі.

      Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Волинської області.

      Варто знати: Чому Світязь міліє: пояснення Шацького природного парку

      За даними правоохоронців, посадовці Держекоінспекції не оцінили, який вплив на озера має незаконна діяльність підприємств поруч.

      Одне із таких підприємств побудувало неподалік штучні водні об’єкти на орендованій території площею 230 гектарів без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 гектарів.

      У прокуратурі наголосили, що посадовці Держекоінспекції навіть не подали до суду для припинення цієї незаконної діяльності.

      За цим фактом поліція порушила справу за частиною 2 статті 364 (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. У відомстві наголосили, що розслідування перебуває на особливому контролі прокуратури Волині.

      Дивіться відео про те, як міліє найбільше озеро України – Світязь:

       

      Детальніше про те, які згубні наслідки може мати зміління Світязя та що планують чиновники, щоб цьому запобігти – у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Волинь Екологія Новини Луцька Корупція
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