Масштабный обмен пленными сорвался: Лубинец объяснил причину

В Кремле согласились на масштабный обмен военнопленными в обмен на так называемое "перемирие" 9, 10 и 11 мая. Впрочем, несмотря на договоренности, Россия пока затягивает реализацию этого решения.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Почему масштабный обмен пленными до сих пор не состоялся?

Обещанный масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000" пока не состоялся, поскольку Россия затягивает процесс со своей стороны.

По словам омбудсмена, Украина выполнила все обещанные договоренности, списки пленных переданы России, а переговорная группа завершила свою часть работы.

Теперь решение – за Россией. Зато Россия затягивает процесс и пытается манипулировать,

– сказал Лубинец.

Также он отметил, что в договоренностях с Россией невозможно быть полностью уверенными в выполнении обещаний. В то же время омбудсмен добавил, что Украина непрерывно продолжает переговорный процесс, чтобы вернуть всех пленных, прежде всего тяжелораненых, тяжелобольных и тех, кто находится в неволе еще с 2014 года.

Уполномоченный по правам человека отметил, что в Москве умышленно затягивают масштабный обмен, однако обвиняют в этом Киев.

Эта пропаганда рассчитана на семьи военнопленных, которые ждут своих родных домой,

– пояснил Лубинец.

Важно! В эксклюзивной колонке для 24 Канала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что с начала полномасштабного вторжения России Украине удалось вернуть на родину 6266 граждан из вражеского плена. Из них 403 человека – гражданские. Тогда как в 2025 году Киев вернул более 2000 человек. Лубинец отметил, что на протяжении всей полномасштабной войны, которая началась в 2022 году, Кремль пытается играть на эмоциях родных и близких военнопленных – для этого распространяет дезинформационные кампании. Родным пытаются навязать нарратив, что Украина их бросила и не стремится бороться за своих людей.

Какие последние новости по обмену пленными?

11 мая Владимир Зеленский заявил, что диалог с представителями США относительно договоренностей об обмене пленными с Россией продолжается ежедневно. Президент подчеркнул важность участия Вашингтона в дипломатии между Украиной и Россией.

Напомним, что 8 мая Киев и Москва согласились провести трехдневное перемирие с 9 по 11 мая. В обмен на отсутствие украинских атак во время парада 9 мая Путин пообещал провести масштабный обмен военнопленными. Именно этот аспект стал ключевым в принятии Киевом предложения США и России по режиму тишины.

Сам российский диктатор Путин 9 мая заявил, что Киев якобы не готов к обмену пленными. Более того, Украина якобы сначала затягивала с ответом, потом снизила масштаб обмена до 200 на 200, а впоследствии вообще заявила, что не готова к обмену.

Также Путин сказал, что Киев якобы не отреагировал на предложение обмена 1000 на 1000, которое озвучил президент США Дональд Трамп.