Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Сырского.

Смотрите также Третий этап обмена 1000 на 1000: эксклюзивный фоторепортаж 24 Канала

Сырский высказался об обмене пленными "1000 на 1000"

Так, Александр Сырский выразил благодарность всем, кто прилагает сверхусилия для освобождения украинцев из российского плена: дипломатам, союзникам, представителям других стран.

В частности, генерал поблагодарил каждого бойца, который берет в плен оккупантов, ведь они приближают время освобождения украинцев из российского плена. Главком добавил, что ВСУ ежедневно работают над увеличением обменного фонда. Он отметил, что только во время проведения Курской операции в плен был взят 971 российский военнослужащий.

Помним о каждом – о защитниках Мариуполя и всех наших воинов, которые оказались в плену во время ожесточенных боев,

– добавил он.

По словам Сырского, Украина делает все возможное и невозможное, чтобы наши вернулись домой как можно быстрее.

Ранее командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что нынешний обмен не вернул домой ни одного военного из бригады. В то же время в Украину вернули предателя, который готов был резать украинских пленных.

В ГУР объяснили, что обмен "1000 на 1000" прошел в формате, когда Россия самостоятельно выбирала, кого отдать на обмен из пленных украинцев.