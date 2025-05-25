Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олександра Сирського.

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Сирський висловився про обмін полоненими "1000 на 1000"

Так, Олександр Сирський висловив вдячність всім, хто докладає надзусиль для визволення українців із російського полону: дипломатам, союзникам, представникам інших країн.

Зокрема, генерал подякував кожному бійцю, який бере в полон окупантів, адже вони наближають час визволення українців з російського полону. Головком додав, що ЗСУ щоденно працюють над збільшенням обмінного фонду. Він зазначив, що лише під час проведення Курської операції в полон було взято 971 російського військовослужбовця.

Пам’ятаємо про кожного – про оборонців Маріуполя та всіх наших воїнів, які опинилися в полоні під час запеклих боїв,

– додав він.

За словами Сирського, Україна робить все можливе й неможливе, щоб наші повернулися додому якнайшвидше.

Раніше командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко повідомив, що нинішній обмін не повернув додому жодного військового з бригади. У той самий час в Україну повернули зрадника, який готовий був різати українських полонених.

У ГУР пояснили, що обмін "1000 на 1000" пройшов у форматі, коли Росія самостійно обирала, кого віддати на обмін з полонених українців.