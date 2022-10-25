Обменяют ли Богуслаева на пленных защитников: у Зеленского ответили
Источник:Current Time TV
Бывший директор "Мотор Сич" подозревается в госизмене и передаче оружия России. Однако появились слухи, что Вячеслава Богуслаева могут обменять на пленных украинских военных – Михаил Подоляк это прокомментировал.
Стало известно 24 октября, что суд заключил под стражу экс-начальника компании "Мотор Сич". Богуслаев не сможет выйти из следственного изолятора в течение двух месяцев. Советник главы Офиса Президента не исключил, что скандального конструктора могут передать России.
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Почему могут обменять Богуслаева на защитников
Во время заседания суда стал известен очень интересный факт по биографии Богуслаева. Оказалось, что у него есть российский паспорт – то есть он гражданин России. Это означает, что теоретически его можно передать государству-оккупанту.
Мы, если нужно, все сделаем для того чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список,
– отметил Михаил Подоляк.
Как с Медведчуком
Также советник главы ОП упомянул обмен предателя Виктора Медведчука на приблизительно 200 украинских героев. С Богуслаевым может быть аналогична история.
По Медведчуку, вы видите, использовали субъект: отдали, получили все данные, все показания, отдали – занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того, чтобы забрать своих пацанов,
– сказал Подоляк.
Детали дела Богуслаева
- 22 октября Служба Безопасности Украины сообщила, что задержала экс-директора "Мотор Сич". Ему сразу объявили о подозрении в коллаборационизме.
- Вероятно, Богуслаев передавал двигатели для летательных аппаратов вражескому государству после начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года в сбитом российском вертолете обнаружили двигатель, на котором пишется, что он изготовлен на заводе "Мотор Сич".
- Сам экс-руководитель предприятия очень нелепо и странно комментировал возможное сотрудничество с Россией. На вопросы журналистов на этот счет он просто отвечал, что "является конструктором" и это какая-то ошибка.
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