Обменяют ли Богуслаева на пленных защитников: у Зеленского ответили

Бывший директор "Мотор Сич" подозревается в госизмене и передаче оружия России. Однако появились слухи, что Вячеслава Богуслаева могут обменять на пленных украинских военных – Михаил Подоляк это прокомментировал.

Стало известно 24 октября, что суд заключил под стражу экс-начальника компании "Мотор Сич". Богуслаев не сможет выйти из следственного изолятора в течение двух месяцев. Советник главы Офиса Президента не исключил, что скандального конструктора могут передать России.

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Почему могут обменять Богуслаева на защитников

Во время заседания суда стал известен очень интересный факт по биографии Богуслаева. Оказалось, что у него есть российский паспорт – то есть он гражданин России. Это означает, что теоретически его можно передать государству-оккупанту.

Мы, если нужно, все сделаем для того чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список,

– отметил Михаил Подоляк.

Как с Медведчуком

Также советник главы ОП упомянул обмен предателя Виктора Медведчука на приблизительно 200 украинских героев. С Богуслаевым может быть аналогична история.

По Медведчуку, вы видите, использовали субъект: отдали, получили все данные, все показания, отдали – занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того, чтобы забрать своих пацанов,

– сказал Подоляк.

Детали дела Богуслаева

22 октября Служба Безопасности Украины сообщила, что задержала экс-директора "Мотор Сич". Ему сразу объявили о подозрении в коллаборационизме.

Вероятно, Богуслаев передавал двигатели для летательных аппаратов вражескому государству после начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года в сбитом российском вертолете обнаружили двигатель, на котором пишется, что он изготовлен на заводе "Мотор Сич".

Сам экс-руководитель предприятия очень нелепо и странно комментировал возможное сотрудничество с Россией. На вопросы журналистов на этот счет он просто отвечал, что "является конструктором" и это какая-то ошибка.

В сентябре украинские власти сообщили, что передали Медведчука России . У него было российское гражданство, поэтому его обменяли на пленных военнослужащих. Однако важно, что прежде правоохранительные органы тщательно допросили предателя нашего государства.

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