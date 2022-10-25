Стало відомо 24 жовтня, що суд взяв під варту ексначальника компанії "Мотор Січ". Богуслаєв не зможе вийти зі слідчого ізолятора упродовж двох місяців. Радник глави Офісу Президента не виключив, що скандального конструктора можуть передати Росії.

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Чому можуть обміняти Богуслаєва на захисників

Під час засідання суду став відомим дуже цікавий факт з біографії Богуслаєва. Виявилось, що він має російський паспорт – тобто є громадянином Росії. Це означає, що теоретично, його можна передати державі-окупантці.

Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список,

– зазначив Михайло Подоляк.

Як з Медведчуком

Також радник глави ОП згадав обмін зрадника Віктора Медведчука на близько 200 українських героїв. З Богуслаєвим може бути аналогічна історія.

По Медведчуку, ви бачите, використали суб'єкт: віддали, отримали всі дані, всі свідчення, віддали – займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того щоб забрати своїх пацанів,

– сказав Подоляк.

Зверніть увагу! У вересні українська влада повідомила, що передала Медведчука Росії. Він мав російське громадянство, тому його обміняли на полонених військовослужбовців. Однак важливо, що перед тим правоохоронні органи ретельно допитали зрадника нашої держави.

Деталі справи Богуслаєва

22 жовтня Служба Безпеки України повідомила, що затримала ексдиректора "Мотор Січі". Йому одразу оголосили про підозру в колабораціонізмі.

Ймовірно, Богуслаєв передавав двигуни для літальних апаратів ворожої держави після початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року в збитому російському гелікоптері виявили двигун, на якому пише, що він виготовлений на заводі "Мотор Січ".

Сам екскерівник підприємства дуже недолуго та дивно коментував можливу співпрацю з Росією. На запитання журналістів щодо цього він просто відповідав, що "є конструктором" і це якась помилка.

Варте уваги – затримання керівника "Мотор Січ" Богуслаєва: дивіться відео